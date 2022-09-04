نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزية رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية المركز الوطني نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع منظومة الامتحانات الليبية، رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 الدور الأول، كلمات بحثيه هامة يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة عبر مؤشر البحث جوجل، نظراً لاقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في دولة ليبيا، والتي من المتوقع إعلانها خلال الساعات القادمة، بعد تصريحات مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، عن أنه سيتم إعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2022، بداية شهر سبتمبر بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، هذا وقد تسلم المركز أوراق الإجابات للتصحيح وبدأ التصحيح بالماسح الضوئي يوم السبت الموافق 27/8/2022، وحرصاً منا على تقديم أهم المعلومات وأدقها، فإن موقعنا ثقفني يوفر رابط الحصول على نتائج الشهادات الليبية.

رابط نتيجة شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2022

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2022

تابع السيد وزير التربية والتعليم الليبي “موسي محمد المقريف”، العمل داخل لجان امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول 2022، كما وجه سيادته على ضرورة التدقيق خلال عملية التصحيح ليحصل كل طالب على حقه في الدرجات، وتعتبر هذه الشهادة أحد أهم الشهادات التي يتحصل عليها الطالب خلال مراحل تعليمه، وعليها يتحدد مستقبله في الدخول للمرحلة الثانوية المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية.

موقع منظومة الامتحانات

يتم من خلال رابط موقع منظومة الامتحانات، الحصول على نتائج الشهادات دون الحاجة للذهاب للمدارس أو المؤسسات التعليمية، منعاً للتكدس والتزاحم وحفاظاً على سلامة الجميع، خاصةً في ظل الوضع الراهن الذي تشهده الأراضي الليبية من توترات داخليه، وتهتم وزارة التربية والتعليم الليبية برفع كفاءة المنظومة للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، خلال استخراج النتائج بصورة سهلة وبسيطة.

تم عمل عدد من التحديثات اللازمة لموقع المنظومة لرفع كفاءته وجاهزيته خلال استخراج النتائج.

حتي يتحمل الضغط الكبير الذي يحدث خلال الاستعلام عن النتيجة، مما يؤدي لتأخر فتح الموقع في بعض الأحيان.

هذا ومن المتوقع إعلان وزارة التربية والتعليم موعد صدور نتائج الشهادة الإعدادية الليبية 2022.

خلال الساعات القليلة القادمة بعد حالة القلق التي تعم البيوت الليبية بسبب تأخر إعلان النتيجة حتي الآن.

وزارة التربية والتعليم الليبية

تهتم وزارة التربية والتعليم الليبية بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، وتعمل على توفير أفضل الوسائل الإلكترونية لتقديم خدماتها.

كما تقوم بتحديث المناهج ورفع كفاءة المعلمين بما يتناسب مع التطوير الحاصل بدول الجوار.

وتتابع الوزارة ما يتم عمله خلال العملية الامتحانية بالتعاون مع المركز الوطني للامتحانات وضمان تنفيذ المعايير المحددة لذلك.