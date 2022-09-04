نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط رسمي”استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 في العراق الدور الثاني، بدأت ؤسمياً في الظهور في الكثير من المحافظات فقد تم صدور نتائج السادس الابتدائي 2022، دور ثاني محافظة الرصافة الاولي، رسمياً، وتم تحميل نتيجة السادس ابتدائي،عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث كان التصحيح قد بدأ في لجان الامتحانات للدور الثاني في كل محافظات العراق، وتتوالي الان اعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 موقع ناجح ، ورفع النتائج عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق

أعلنت شبكة اخبار الناصرية نتائج السادس الابتدائي 2022، سيتم اعلانها خلال هذا الاسبوع، حيث ستقوم محافظة ذي قار بنشر نتيجة الدور الثاني السادس الابتدائي، أخر الاسبوع، علي الجانب الأخر فقد أعلنت محافظة بغداد للثلاث أقسام الكرخ الأولي والكرخ الثانية والكرخ الثالثة عن نتائج الصف السادس الابتدائي رسمياً، والاستعلام عنها مباشرة بالاسم والرقم الامتحاني، كما أعلنت أيضا محافظة بابل عن كافة نتائج تربية بابل، للسادس ابتدائي دور ثاني، وقامت الادارة التعليمية في محافظة واسط بتحميل نتيجة السادس، ورفع كشوف الناجحينpdf.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق

يمكن استعلام نتائج السادس الابتدائي 2022، في عدد من المحافظات العراقية، من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث علي الطلاب القيام بأداء هذه الخطوات لمعرفة تفاصيل نتيجة الدور الثاني وعمل التالي:

يقوم الطلاب أو ولي الأمر في البداية بتسجيل دخول مباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم في الخطوة التالية يقوم بالنقر علي خانة التبويب الخاصة بنتائج الطلاب.

بعد ذلك، في هذه الخطوة يعمل علي اختيار الصف السادس الدور الثاني.

قم بتحديد المحافظة وادارتك.

أدخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب والذي دخل به اختبارات الدور الثاني

في الخطوة الأخيرة ، يقوم الطالب بالضغط علي علامة التبويب “الأسئلة”.

من ناحية اخري فقد أعلنت ادارة تربية السليمانية عن نتائج السادس الابتدائي للدور الثاني لجميع الطلاب والطالبات، كما أعلت أيضا محافظة واسط عن النتيجة، وكذلك قامت محافظة القادسية الادارة التعليمية برفع تفاصيل نتيجة الدور الثاني للمرحلة الابتدائية، واعلنت ايضا محافظة بابل عن نتائج الطلاب في الدور الثاني.