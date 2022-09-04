جدة - نرمين السيد - وقالت سلطات السواحل (بريمار) فى بيان:" إن دورية بحرية انتشلت السبت نحو 60 شخصا قبالة الساحل الفرنسي، وتم أيضا إنقاذ 50 آخرين فى وقت لاحق وأعيدوا إلى الأراضى الفرنسية". كما جرى استدعاء قوات الدرك الفرنسية التى أنقذت 47 شخصا قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون فى وقت لاحق من اليوم نفسه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.