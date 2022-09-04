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عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس ابتدائي بعد الانتهاء من رفع عدد من المحافظات وترقب الإعلان عن أرقام الطلاب في محافظات أخرى، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان التدريجي لنتائج الدور الثاني لجميع المحافظات في السادس الابتدائي برقم المقعد للطلاب، وقد أعلنت كذلك عن درجات المساعدة التي اقرتها وسط مطالبات الطلاب واولياء الأمور برفع الدرجات إلى 10 درجات لشمول الحاصلين على 40 درجة.

إضافة درجات المساعدة وماذا عن الدرجات الحرجة

قامت كنترولات تصحيح الدور الثاني للصف السادس هذا العام بإضافة درجات المساعدة للطلاب الحاصلين عن 45 درجة للحصول على درجة النجاح، 50 درجة من 100، وتم وضع المعايير العامة للحصول على درجات المساعدة، إلا أن هنالك مطالبات كثيرة لمساعدة الدرجات الحرجة، والتي تبدا من 40 درجة من 100، ويطالب الطلاب حصول الطلاب على 10 درجات مساعدة، إلا أن الوزارة أقرت منظومة درجات المساعدة الخمسة فقط.

[الرصافة الثانية والمثنى] رابط نتائج السادس ابتدائي 2022 الدور الثاني جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر البوابة الرسمية لها عن الانتهاء التام من تصحيح نتائج الدور الثاني للطلاب وبداية رفع نتائج المحافظات التي انتهت من تصحيح ومراجعة النتائج، وإضافة درجات المساعدة، وحصر أعاد الناجحين والراسبين، وتم الانتهاء من رفع نتائج محافظات: الكرخ الأولى – الكرخ الثانية – الكرخ الثالثة – الرصافة الأولى – محافظة ذي قار – القادسية – صلاح الدين – واسط – أربيل – السليمانية – بابل – كركوك، بينما ينتظر الطلاب رفع المحافظات الأخرى.

ما هي درجات المساعدة وكيف يتم إضافتها

يتم إضافة 5 درجات للطالب الحاصل على 45 درجة من مجموع المعدل 100 درجة.

لا يحصل الطالب الحاصل على أقل من 45 درجة على درجات المساعدة الخمسة.

يطالب الطلاب بإضافة 10 درجات مساعدة إلا أن الوزارة أعلنت 5 درجات فقط.

لا يحصل على درجات المساعدة الحاصلين على 50 درجة أيضا.

يتم إضافة درجة المساعدة على المعدل العام وليس على كل مادة.

المحافظات التي رفعت نتائج الطلاب

نتائج الدور الثاني محافظة بابل ( تم التنزيل )

) نتائج السادس الابتدائي محافظة بغداد ( تم التنزيل ).

). الدور الثاني محافظة الكرخ الأولى ( تم النزول ).

). نتائج السادس محافظة الكرخ الثانية ( تم النزول ).

). نتائج الطلاب محافظة الكرخ الثالثة ( تم النزول ).

). نتيجة الطلاب محافظة الرصافة الأولى ( تم النزول ).

). الدور الثاني محافظة الرصافة الثانية ( ينتظر التنزيل ).

). نتائج الطلاب محافظة الرصافة الثالثة (في انتظار النزول ).

). نتيجة الطلاب محافظة كركوك ( متوفرة الان ).

). الدور الثاني محافظة نينوى ( متوفرة) .

. نتيجة الطالب محافظة كربلاء ( متوفرة الان ).

). محافظة ذي قار ( تم النزول) .

. نتائج الطلاب محافظة ذي قار ( متوفرة الان ).

). محافظة صلاح الدين ( تم النزول ).

). نتيجة الدور الثاني محافظة النجف ( تم النزول ).

). نتائج الطالب محافظة الديوانية (ت م النزول) .

. محافظة واسط (تم التنزيل)

نتائج الطلاب محافظة ميسان (في انتظار النزول) .

. نتائج الطالب محافظة المثني ( تنزل اليوم)

نتيجة الدور الثاني محافظة دهوك (تنزل اليوم).

خطوات استخراج نتيجة الطلاب عبر رابط نتائج السادس ابتدائي 2022 الدور الثاني