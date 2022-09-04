نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة برنامج الضمان المطور ومعايير الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة برنامج الضمان المطور، تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية، على إتمام صرف الدعم للمستحقين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والتي تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤول الأول عنه، ويسائل العديد من الأفراد عن الموعد المحدد لصرف المعاش في حسابات المستفيدين، والذي يكون الأول من كل شهر ميلادي، بالإضافة إلى أنه يوجد الكثيرون الذين يتساءلون حول حاسبة برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك يتم الاستفسار عن قيمة الحد المانع للصرف.

معايير الضمان الاجتماعي الجديد:

يوجد عدد من المعايير المهمة التي تجعل الفرد يستحق الدعم المقدم من الضمان المطور، وكذلك الاستفادة من الدفعات الشهرية من البرنامج، والتي تذهب للأفراد الأكثر احتياجًا، في نفس الوقت الذي يتلقى فيه البرنامج طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج:

على المتقدم أن يكون مستمتعًا بالجنسية السعودية، للاستفادة من معاش الضمان.

ويتم استثناء المرأة السعودية والمتزوجة من غير سعودي الجنسية، وكذلك المطلقة، وأيضا الأرملة، ولكن لديهم أبناء حاملين للجنسية من الشرط السابق.

كذلك يتم استثناء الأفراد ذوي الإعاقة أو الأيتام وأيضا الأرملة ولكن يحملون بطاقات تنقل.

كما يشترط ألا يكون دخل الفرد المستفيد أقل من 1000 ريال سعودي، وللتابعين عن 550 ريال سعودي.

أيضا يجب إثبات بأن المستفيد لا يملك أي أصول ذات قيمة.

بالإضافة إلى أنه يشترط أن يكون الفرد مستوفي لكافة طلبات الوزارة، مع ضرورة التأكد من صحة المعلومات التي سبق تسجيلها.

في النهاية إثبات أن المتقدم يقيم داخل إحدى دور الرعاية أو مراكز الإيواء التابعة للمملكة يمنعه من الحصول على الدعم.

حاسبة برنامج الضمان المطور:

إن خدمة حاسبة برنامج الضمان الاجتماعي يتم توفيرها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وذلك بهدف معرفة قيمة راتب الفرد الشهري، وهذا يكون في حالة قبول الفرد في الضمان، وبعد التأكد من تطابق كافة المعايير على المتقدم، ويتم استخدام الحاسبة عن طريق تنفيذ الخطوات التالية: