لينك نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني جميع المحافظات epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة صدور نتائج االسادس الابتدائي 2022 الدورالثاني جميع المحافظات العراق، حيث يهم العديد من الطلاب وأولياء الأمور، اعلان نتائج االسادس الابتدائي 2022، للاطمئنان علي نتائج الامتحان الدور الثاني 2022، حيث ستعلن نتائج وزارة التربية والتعليم العراقية، نتيجة الاختبارات في كل محافظة بعد أن انتهت أعمال التصحيح، وذلك فور أن انتهت امتحانات السادس دور تاني في شهر أغسطس الماضي، ونحن سوف ندرس من هذا السطر كيفية تنزيل نتائج السادس الأول في العراق 2022.

صرحت اوزارة التعليم أنه حالياً تعمل كافة لجان الامتحانات بكل ما أوتيها من قوة للانتهاء من تصحيح كل الأوراق والدفاتر الامتحانية للطلاب، وكذلك رصددرجات الطلاب وعمل كشوف الناجحين ثم رفعها رسمياً عبر موقع وزارة التربية العراقية الذي ينشر رسميا نتائج طلبة العراق في كل المحافظات بالاضافة الي بعض المواقع الاخبارية والتعليمية الاخري مثل موقع السومرية وموقع نتائجنا.

صدورنتائج السادس الابتدائي 2022 الدورالثاني

ينتظر جميع الطلاب صدور نتائج السادس الابتدائي 2022، التي من المقرر أن يتم رفعها، عبر العديد من المواقع الرسمية، والتي يتم نشرها من خلال الموقع الخاص وزارة التربية العراقية الرسمي، وموقع نتائجنا وكذلك عبر موقع السومرية نيوز، وموقع ناجح، وموقع النجاح، حيث سيتم تحميل نتيجة الصف السادس الابتدائي في ملفات درايفز بالاسم.

اعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني

خلال الساعات القادمة سيتم اعلان السادس الابتدائي 2022، وذلك دور ثاني ، بينما أعلنت محافظة الرصافة الأول نتجة السادس, يتبقي محافظة الرصافة الثانية التي لم تعلن بعد نتائج السادس، كما تم اعلان نتيجة السادس ابتدائي دور تاني في محافظةالكرخ الاولي, ومحافظة الكرخ الثالثة وذلك رسميا عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة البصرة….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة ذي قار….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة ديالى….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة كربلاء….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة كركوك….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة ميسان….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة المثنى….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة النجف….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة نينوى….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة القادسية….تم الاعلان رسميا عن نتائج السادس الابتدائي

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة الأنبار….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة بابل….تم الاعلان رسميا عن نتائج السادس الابتدائي

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة صلاح الدين….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة الكرخ الثانية….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة الرصافة الثانية….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة الرصافة الثالثة….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة السليمانية….تم الاعلان رسميا عن نتائج السادس الابتدائي

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة واسط….تم الاعلان رسميا عن نتائج السادس الابتدائي

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة اربيل ….جاري الرفع

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني محافظة دهوك ….جاري الرفع

كانت مديرية التربية والتعليم العراقية في عدد من المحافظات كانت قد اكدت أن نتيجة السادس الابتدائي دور ثاني، سيتم اعلانها قريبا في محافظة ميسان علي كل المدارس المرحلة الابتدائية، كما أكدت ايضا قرب اعلان نتائج محافظة ديالي ومحافظة كربلاء، حيث ستكون الاعلان الرسمي عن نتيجة الدور الثاني خلال الساعات القادمة.