نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لكليات علمي وادبي والحد الأدنى للقبول 50% عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ينتظر بدئه الكثير من الطلب، ممن لم يقوموا بالتسجيل في مرحلتي التنسيق السابقتين، وذلك بسبب عدم حصولهم على حد القبول الأدنى للتنسيق بالمرحلة الثانية أو الأولى، والتقرير يشمل معلومات حول التنسيق الخاص بالمرحلة الثالثة، والدرجات التي يجب أن يحصل عليها كل طالب كي يحصل على فرصة التسجيل بالمحلة الثالثة لتنسيق الثانوي العام، وتسجيل الرغبات، من أجل توزيع ما تبقى من طلاب على الجامعات المتاح فيها أماكن شاغرة ولا تزال بعض كلياتها، ومعاهدها في حاجة إلى طلاب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يعتبر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 هو الفرصة الأخيرة لطلبة وطالبات الثانوية العامة لبدء التسجيل للرغبات، وذلك لكي يتم قبولهم بالكليات المتبقية والتي تتلاءم مع الحدود الدنيا للمجاميع التي حصلوا عليها بالثانوية العامة، وبالنسبة لدرجات الطلاب، فسيتم قبول مختلف الطلبة من القسمين العلمي والأدبي ممن حصلوا على المجموع مائتين وخمسة 205 أو خمسين 50 بالمائة، وبالنسبة لعدد الطلاب للقسم العلمي يتجاوز سبعة وثلاثين ألف وخمسمائة طالب، وعدد الطلبة من القسم الأدبي يصل لتسعة وعشرين ألف طالب.

طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022

عن طريق الرابط الإلكتروني المباشر الخاص بموقع التنسيق من الممكن الدخول للموقع، ومن ثم يقوم الطالب باتباع خطوات بسيطة، ومن أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

بعد الدخول لموقع التنسيق، يقوم الطالب بالنقر على تسجيل دخول.

يتم النقر على زر تسجيل الدخول.

ملأ مختلف البيانات المطلوبة

تدوين الرقم السري وبكل دقة.

ثم يتم في الخطوة الأخيرة بدء تسجيل الرغبات، وقبل تأكيدها لابد من مراجعة مختلف الرغبات، ثم النقر على الزر تأكيد ويتم تسجيل 75 رغبة لكل طالب

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2022

هناك الكثير من الكليات المتبقية والمتاحة لطلاب وطالبات المرحلة الثالثة 2022 ومنها ما يلي: