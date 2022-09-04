نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة.. موعد مباراة الفتح والهلال الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفتح والهلال ، تفتتح مساء يوم غدٍ الأحد 4 سبتمبر 2022، مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2023/2022، حيث يحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة والتي تجمع ناديا الفتح والهلال ، والتي تمثل انطلاقة قوية لمباريات الأسبوع الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين ، يسعى خلالها الجانبين إلى تحقيق أفضل نتائج إيجابية ممكنة، من أجل المنافسة على لقب الموسم الحالي.

نتناول في التقرير التالي، شتى التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الفتح والهلال والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي 2023 ، إلى جانب تاريخ مشاركات ونتائج الفريقين في المسابقة المحلية، علاوة على تاريخ مواجهات الفتح والهلال .

مباراة الفتح والهلال

افتتاحية قوية إذن للأسبوع الثالث من دوري المحترفين السعودي الجديد 2023 .

حيثما لقاء الهلال والفتح ، والذي ينتظر أن يحظى بمتابعة غفيرة من عشاق وأنصار الزعيم.

يأمل من خلالها البطل، في تحقيق انتصار كبير، يواصل من خلاله حملة الدفاع عن لقبه بالموسم الماضي.

بينما يعمل النموذجي على استئناف مسيرة الانتصارات “الكبرى”، في البطولة.

والتي قد تمنحه إنجازًا جديدًا وفريدًا مع نهاية Saudi Professional League الموسم الحالي.

كان الفريقان قد تقابلا في الموسم الماضي، مرتين كما هو معروف في إطار منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكن الفتح من الفوز في الذهاب، في واحدة من مفآجات الدور الأول.

قبل أن يتمكن الموج الأزرق من الثأر في الإياب.

فيما يلي نستعرض أولًا ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية :

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 2 2 0 0 28 0:7 7 6 2 الهلال 2 2 0 0 28 0:4 4 6 3 التعاون 2 2 0 0 28 0:3 3 6 4 الطائي 2 2 0 0 28 1:3 2 6 4 ضمك 2 2 0 0 28 1:3 2 6 6 الاتحاد 2 1 1 0 28 0:3 3 4 7 الفتح 2 1 0 1 28 2:5 3 3 8 الرائد 2 1 0 1 28 2:2 0 3 9 النصر 2 1 0 1 28 1:1 0 3 10 أبها 2 1 0 1 28 5:2 -3 3 11 الإتفاق 2 0 1 1 28 2:1 -1 1 12 الوحدة 2 0 0 2 28 2:0 -2 0 13 الخليج 2 0 0 2 28 4:1 -3 0 14 الفيحاء 2 0 0 2 28 3:0 -3 0 15 العدالة 2 0 0 2 28 4:0 -4 0 16 الباطن 2 0 0 2 28 8:0 -8 0

وتلك هي نتائج مباريات الأسبوع الثاني من دوري روشن للمحترفين :

هذا، ويشهد الأسبوع الثالث من الدوري السعودي للمحترفين ، مواجهات نارية للفرق الكبرى.

تنطلق يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، بـ مباراة الشباب والطائي .

على أن تستأنف الجمعة، بـ مباراة الرائد والاتحاد .

وتختتم الجولة يوم السبت المقبل، بإقامة مباراة النصر وضمك .

وتلك إجمالي مواجهات الجولة الثالثة من البطولة:

نادي الفتح

مع أصحاب الديار نادي الفتح السعودي ، نستهل تغطيتنا لافتتاحية الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي 2023 .

حيثما نجح النموذجي في تجاوز عثرة البدايات، بالخسارة من ضيفه التعاون في الجولة الأولى (0-2).

قبل أن يتمكن من إلحاق هزيمة، هي الأكبر ضمن نتائج مباريات الجولة الثانية.

بعدما تغلب على الباطن بنتيجة (5-0).

حاليًا يحتل AlFateh FC المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 .

وذلك برصيد 3 نقاط وصافي (3) أهداف.

في سياق آخر ، تمكن أبناء النخيل من دخول قائمة الأندية المتوجة بلقب الدوري السعودي.

إثر حصده لقب موسم 2013/2012، بعدما نجح في حصد 64 نقطة وصافي (29) هدفًا.

حيثما ابتعد عن وصيفه الهلال “ضيفه في مواجهة الأحد”، بفارق 8 نقاط.

نادي الهلال

على الجانب الآخر، يواصل نادي الهلال السعودي بنجاح رحلته في الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي.

وذلك عقب نجاحه في هزيمة الخليج ثم الفيحاء على الترتيب.

مما دفعه لاحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي 2023 .

وذلك برصيد 6 نقاط وصافي (4) أهداف.

حيثما يفصل AlHilal Saudi Club عن الشباب متصدر الترتيب، فارق صافي (+3) أهداف لصالح الليوث.

على الصعيد التاريخي ، حصد كبير آسيا لقب الدوري السعودي 18 مرة.

تمكن من خلالها من اعتلاء صدارة الأندية المتوجة بلقب البطولة الأقوى عربيًا وخليجيًا وآسيويًا.

مبتعدًا عن غريمه التقليدي وأقرب منافسيه النصر بـ”ضعف ألقابه”.

إذ يمتلك العالمي 9 بطولات فقط.

تاريخ مواجهات الفتح والهلال

تاريخيًا، جمعت Al Fateh vs Al Hilal ، 26 مواجهة في الدوري السعودي .

حقق الهلال الانتصار في 20 لقاءات، بينما فاز الفتح في 3 مباريات.

فيما حسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

أما عن الأهداف المسجلة في مواجهات الفتح أمام الهلال ، فقد سجلت الكتيبة الزرقاء 67 هدفًا، ولكن أحرز فارس الإحساء 26 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين ، فكان فوز الزعيم الهلال (5-2).

وذلك خلال مواجهة الدور الثاني من دوري كأس محمد بن سلمان موسم 2021/2020 .

إلا أن أكبر انتصار “صفري” لـ الهلال ضد الفتح فجاء بنتيجة (5-0).

وهو ما حصل خلال لقاء الإياب من من دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2012/2011.

بينما كان الفوز الأكبر لـ الفتح ضد الهلال ، فجاء بنتيجة (3-2).

والذي تحقق في مواجهة الذهاب من دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي .

موعد مباراة الفتح والهلال والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة افتتاحية الجولة الثالثة من Roshn Saudi League ، مساء اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف وخمس دقائق ( 6:35 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف وخمس دقائق ( 5:35 م ) بتوقيت مصر، الثالثة والنصف وخمس دقائق ( 3:35 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الفتح والهلال ، فسيعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم ( SAFF ) في وقت لاحق.

ستقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، من خلال قناتي SSC1 HD و SSC5 SD .

وبشأن معلق مباراة الفتح والهلال ، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح .

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما في الدوري السعودي الجديد 2023 ، إلى جانب تاريخ المشاركات والمنجزات، وأخيرًا تاريخ مواجهات الهلال والفتح .