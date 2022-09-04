نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالعراق، يتابع طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق النتيجة الخاصة باختباراتهم بالدور الثاني، والتي قد تم الإعلان عن قرب ظهورها خلال ساعات، لذا تزداد العمليات البحثية التي تتعلق بظهور النتيجة، حيث أن الطلاب يبحثون عن الطريقة التي تمكنهم من أن يحصلوا على النتيجة بكل سهولة من خلال موقع الوزارة، حيث أن النتيجة سيتم رفع كافة الكشوف الخاصة بها على منصة الموقع لوزارة التعليم التي تتبع العراق مثلما حدث بنتيجة السادس الابتدائي للدور الأول.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالعراق

الكثير من الطلاب يبحثون عن طريقة حصولهم على النتيجة بعدما أقرت الجهات المسؤولة بالتربية والتعليم بالعراق عن أن النتيجة ستكون بصدد الظهور خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر خلال الساعات القادمة أن تظهر النتائج لكل الطلاب بكل المحافظات، وقد ظهرت بعض النتائج بالفعل لبعض الطلاب من محافظات معينة بالعراق، وخلال ساعات ستظهر النتيجة في بقية المحافظات، وذلك بعد أن تحصل كافة البيانات لبقية النتائج على اعتمادها الرسمي من قبل الوزارة، ومن ثم ستكون النتيجة متوفرة ومرفوعة على موقع التعليم بالعراق، ويحق لكل طالب أن يستعلم عنها وبشكل إلكتروني، والنتيجة من الممكن أن يستعلم عنها كالتالي:

طريقة الاستعلام بشكل إلكتروني عن النتيجة

الاستعلام عن النتيجة سيكون عن طريق المتابعة لكافة الخطوات القادمة:

قم بتسجيل الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد ذلك قم بالنقر فوق التبويب نتائج الطلاب.

حدد الخيار نتيجة السادس الابتدائي.

حدد الدور الثاني.

املأ الاستمارة الخاصة ببيانات الطالب.

بعد ملأ البيانات لا بد من مراجعتها، والتحقق بشكل جيد من المعلومات، قبل الضغط على الزر الخاص بإرسال البيانات.

بعد إرسال البيانات ستظهر معلومات الطالب المعلنة عن نتيجته ودرجات المواد التي تم اختباره فيها للمرة الثانية.

من الممكن أن يختار بعدها الطالب أمر طباعة مستند، حيث يستطيع طباعته حتى يتوفر المستند الرسمي والذي يشير إلى النجاح والاجتياز لتلك المرحلة الدراسية.

بعد الطباعة للمستند من الممكن التقديم من خلاله بالمرحلة التعليمية التالية وهي المرحلة المتوسطة.

حيث أنه مازال الالف الطلاب والطالبات يبحثون عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني يمكنكم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني بالعراق إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو الدخول الي موقع نتائجنا أو موقع ناجح بدلا من الذهاب إلي المدرسة ويتم اتباع بعض الخطوات للحصول على نتيجة الطلاب