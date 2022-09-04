استعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة 2023 برقم الهوية

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن استعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة 2023 حيث يحتاج العديد من الاشخاص الي معرفة خطوات تمديد تاشيرة الخروج والعودة للملكة وهو ما نوفرة لكم في هذا الموضوع حيث توفر المملكة طريقة بسيطة وسريعة يمكن للمواطنين من خلالها الاستعلام عن صلاحية تاشيرة بشكل مباشر عبر شبكة الانترنت وتمديدها قبل انتهاء المدة.

استعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة 2023

يمكن للمواطن أو المقيم تمديد تاشيرة الخروج والعودة بكل سهولة عبر منصة خدمة التاشيرات الالكترونية التي وفرتها المملكة العربية السعودية، ويمكنك تمديد مدة التاشيرة من خلال أتباع الخطوات التالية:

توجة اولا الي موقع خدمة التاشيرات الالكترونية عبر متصفح الويب.

بعد ذلك قم بالنقر علي خيار افراد المتواجد في الصفحة الرئيسية من الموقع.

ستجد العديد من الخدمات المتاحة قم بالضغط علي خدمات تمديد التاشيرات.

ثم قم بالضغط علي خيار تمديد الزيارات الشخصية.

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل دقيق وكتابة رقم الاقامة ورقم التاشيرة.

معرفة مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

لكي تتمكن من الاستعلام عن مدة التاشيرة والصلاحية الخاصة بها يمكنك ايضا معرفة ذلك عبر منصة ابشر الالكترونية التي تضم المئات من الخدمات الحكومية المختلفة ومنها جميع خدمات التاشيرات ويمكنك أتباع الخطوات التالية للاستعلام عن مدة تاشيرة الخروج والعودة:

أذهب الي منصة ابشر الالكترونية من خلال متصفح الجوال او الحاسوب.

توجة الي خيار الأفراد داخل الموقع وقم بالدخول الي حسابك الشخصي علي منصة ابشر.

بعد الدخول الي الحساب توجة الي خانة الخدمات الالكترونية.

ستجد خدمات تاشيرة الذهاب والعودة قم بالضغط عليها.

الان قم بكتابة رقم الاقامة وأدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك بدقة ومراجعتها مرة اخري.

انقر علي خيار عرض وسوف تظهر لك البيانات الخاصة بمدة التاشيرة والمدة المتبقية.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم خطوات استعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة 2023 وطريقة معرفة المدة المتبقية في التاشيرة عبر منصة ابشر الالكترونية وايضا طريقة تمديد مدة التاشيرة بشكل الكتروني دون الحاجة الي الذهاب الي المؤسسات الحكومية.