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عمر شويل - جدة رقم الشيخ محمد بن زايد وهو الخاص بديوان ولي العهد الإماراتي لتقديم طلبات المساعدة المالية والعلاجية والدراسية وأيضا المساعدات السكنية، ويتم كذلك الاستعلام عن طلبات مقدمة إلى ديوان ولي العهد بالدخول الإلكتروني عبر الموقع أو الاتصال والاستعلام عن الطلب عبر رقم الهاتف المتاح أو البريد الإلكتروني، ويبحث الراغبين في الحصول على الساعدة من الديوان التعرف على كيفية تقديم الطلب بالطريقة الصحيحة.

ديوان ولي العهد الخيري

قام حاكم الإمارات السابق بإطلاق ديوان ولي العهد لتقديم المساعدات داخل الإمارات في عام 1997 برأس مال مليون دولار، وقام بتقديم المساعدات للعديد من الفئات الفقيرة والمحتاجة، وتوسع العمل الخيري من الملك وكذلك ابناء زايد في القرن الواحد والعشرين برأس مال أكبر ومجالات أوسع يتم تقديم المعونة إلى المحتاجين واستقبال طلبات واستغاثات أصحاب الحاجات من داخل الدولة وكذلك من خارجها.

[طلب مساعدة خيرية] رقم الشيخ محمد بن زايد Cpc.gov.AE ديوان ولي العهد

يسعى المواطنين الغير قادرين في داخل الإمارات ومن خارجها إلى البحث عن سبل الحصول على المساعدات من الجهات الموثوقة بذلك، وذلك عبر التوجه إلى المؤسسات والجمعيات الإنسانية للحصول على طلبات المعونة، ويعد الديوان الملكي بالإمارات من أقدم الجهات التي تقدم المساعدات بالشوط التي يقدمها لقبول الطلب، حيث يضمن وصول المساعدة إلى المحتاجين فقط.

ما هي أشراط مساعدة ديوان ولي العهد الخيري

يقوم الديوان بوضع الشروط العامة التي تضمن القبول ومراجعة الطلب والتي يكون من أهمها:

أن يقوم صاحب الحاجة بالتقديم بالطلب وليس أحد ينوب عنه.

يكون المتقدم على راس الاسرة.

إذا كان من الجنسية الإماراتية عليه تقديم جميع الوثائق الثبوتية (الهوية الرقمية – كافة بيانات السكن والدخل).

أما إذا كان من المقيمين داخل الإمارات فعليه تقديم بطاقة الإقامة على أن تكون سارية.

يتم استقبال طلبات من خارج الإمارات بشرط تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

يقوم صاحب الطلب بتقديم الوثائق التي تثبت أنه من غير القادرين (ماليا – صحيا – طلب سكن – طلب منحة دراسية).

شروط قبول طلب مساعدة الشيخ محمد بن زايد

يجب استكمال البيانات وعدم تقديم طلب منقوص حيث لا يتم الالتفات للطلبات التي ليس فيها المعلومات الكافية.

كما يتم مراجعة الطلب في خلال شهرين ويتم التواصل مع صاحب الطلب للمقابلة أو الزيارة.

كيف أقدم معروض طلب لديوان الشيخ محمد بن زايد

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي حفظه الله وحفظه. بعد التحية… .. الموضوع: طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في البداية، أقدم لكم أطيب تمنياتي لاستمرار الصحة والعافية، وأشكرك كثيرًا على المساعدة التي تقدمها للشعب، وما تفعله من أجل خير الوطن، في إشارة إلى الموضوع أعلاه أنا / … …………. لتقديم طلبي سائلاً الله و سموكم العون أنا مواطن بسيط أعمل في بلدية أبوظبي وراتبي الشهري ………. هذا بالإضافة إلى أنني متزوجة ولدي أطفال، وأنا أعيش في ………… .. وبعد أن حصلت على هذا السكن. اقترضت أموالاً من البنك ومن بعض الأطراف الشخصية ؛ لتوفير العيش الكريم لأسرتي، اقترضت مبلغًا ………، وتتم الاستقطاعات على أساس شهري ………………. من الراتب هذا بالإضافة إلى الرسوم المدرسية التي أدفعها لأولادي. لدي أطفال …………… .. .. وأقوم بتحصيلهم في المدارس، وبعد هذا المبلغ لا يكفي المبلغ المتبقي لتوفير ضرورات الحياة، هذا بالإضافة إلى غلاء المعيشة. لذا، وبسبب الظروف التي ذكرتها سابقًا، أطلب من سموكم مساعدتي ومساعدتي، والنظر في هذا الطلب المقدم، حيث لم أتلق مساعدة مالية من قبل.

كيف اقدم طلب مساعدة خيرية على موقع ديوان ولي العهد الإماراتي 2022