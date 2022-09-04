نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل ميسر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم هذا العام شركة إمكان بالسعودية تمويل شخصي ميسر بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل مع توفير خصائص كثيرة عند الموافقة على التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل بالسعودية لذلك يجب التأكد من توافق جميع الشروط والأحكام الواجبة لكي يحصل العميل المتقدم السعودي على جميع مميزاته المتوفرة عبر شركة إمكان للتمويل داخل السعودية.

الشروط والأحكام المطلوبة لدى قرض شركة إمكان

لابد من العلم أن عند طلب تمويل شركة إمكان يجب على جميع العملاء السعوديين توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة مع توفير تطبيق الجوال التابع إلى تمويل إمكان الراجحي وسوف نوضح اليوم لكم لجميع الراغبين في طلب التمويل الشروط الواجب توافرها وهي

يطلب قرض شركة إمكان أن يكون العمر لا يقل عن خمسة وعشرون عام.

الحد الاقصى للمتقدم على قرض إمكان حتى عمر ستون عام فقط لا غير.

كذلك يجب توفير الدخل الشهري المطلوب من العميل المتقدم السعودي الذي يساوي أربعة آلاف ريال كحد أدنى عند التقديم الإلكتروني.

يجب توفير فحص السجل الائتماني من كافة المتقدمين لطلب قرض شركة إمكان في السعودية.

مزايا قرض شركة إمكان في السعودية

لقد أتاحت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي المصغر بمزايا تناسب تطلعات العملاء وأيضاً مطابق لضوابط الإسلام بالسعودية ومن بين تلك المزايا ما يلي

تمويل بفترات سداد ميسرة حتى سنتين بعد موافقة شركة إمكان للتمويل.

أفضل تمويل شخصي ميسر بدون كفيل أو غارم حتى مبلغ خمسون ألف ريال.

أسرع تمويل شخصي بموافقة فورية من شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

تمويل بدون تحويل الراتب بصورة شهرية من تمويل إمكان.

التمويل الشخصي المُصغر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية بدون تحديد جهة العمل في السعودية.

طلب التمويل المصغر لدى شركة إمكان

بكل سهولة يتم طلب التمويل المصغر وذلك من خلال تحميل التطبيق على هاتف العميل المتقدم ومن ثم إتباع الخطوات التالية

في البداية يقوم العميل بتنزيل تطبيق شركة إمكان على الهاتف.

كذلك يتم التسجيل من خلال التطبيق.

ثم رفع المستندات المطلوبة.

بعد ذلك يحصل العميل على الموافقة السريعة على طلب التمويل.

منتجات شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

تنوعت منتجات شركة إمكان للتمويل المقدمة لمختلف الأفراد حيث تتيح شركة إمكان للتمويل التمويل الشخصي المصغر بقيمة مالية ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي وأيضاً توفر إمكان القرض الشخصي الإضافي والذى يتميز بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى 1,500,000 كما تتيح كذلك شركة إمكان التمويل التأجيري وأيضاً تمويل المشتريات لجميع العملاء.