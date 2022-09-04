- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الأولي لحاملي الثانوية العامة في كلية الملك خالد العسكرية ووزارة الحرس الوطني في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت عمادة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول الأولي لحاملي الثانوية العامة المتقدمين للانضمام إلى الكلية في العام الدراسي القادم 1444، حيث أعلنت الكلية في تغريدة عبر موقع تويتر عن إعلان أسماء المرشحين قي الترشيح الأولي للانضمام إلى الكلية التابعة لوزارة الحرس الوطني، ويستطيع كافة المتقدمين من حاملي الثانوية العامة بالمملكة الاستعلام عن أسماء المرشحين في نتائج الترشيح الأولي عبر خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بالكلية وذلك عن طريق الرابط الرسمي الذي أتاحته الكلية من أجل استعلام حاملي الثانوية عن القبول الأولي، وفي حال قبول الطالب في الانضمام الأولي إلى الكلية، يقوم الطالب باستكمال باقي الإجراءات من أجل الترشيح النهائي، والذي سيشمل أسماء المنضمين فعليا إلى الكلية لتأهيلهم للانضمام إلى صفوف الحرس الوطني بالمملكة.
شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية
وكانت الكلية متمثلة في لجنة القبول والتسجيل قد حددت الشروط العامة للانضمام إلى الكلية، وهذه الشروط هي التي توافرت بالكامل في أسماء المقبولين في الترشيح الأولي لكلية الملك خالد العسكرية، وتمثلت هذه الشروط في:
- أن يكون المتقدم من أصول سعودية.
- كما يجب أن يكون المتقدم من المقيمين على أراضي المملكة.
- يستثمى من الشرط السابق كل من ولد وعاش مع والده خارج أراضي المملكة أثناء خدمة والده الرسمية في الخارج.
- الحد الأدنى لمجموع الطالب بالثانوية العامة للقبول بالكلية هو 80%.
- السن القانونية للالتحاق بالكلية لا تقل عن 17 عاما ولا تزيد عن 22 عاما.
- يشترط في المتقدم حسن السير والسلوك والسمعو، كما يجب ألا يكون للمتقدم أية سجلات جنائية مخلة.
- يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات الطبية ثم البدنية واختبار القدرات العامة.
استعلام نتائج الترشيح المبدئي في الكلية
ويستطيع جميع المتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي عبر الخطوات التالية:
- الدخول على رابط لجنة القبول والتسجيل بالكلية.
- تظهر العديد من الأيقونات يتم اختيار الأيقونة التي تحمل عنوان نتائج الترشيح الأولي.
- بعد ذلك يقوم الطالب بتدوين رقم الطلب الإلكتروني الذي تقدم به.
- وكذلك إدخال رقم الهوية الوطنية.
- الضغط على عرض النتيجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج القبول الأولي لحاملي الثانوية العامة في كلية الملك خالد العسكرية ووزارة الحرس الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.