نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الأولي لحاملي الثانوية العامة في كلية الملك خالد العسكرية ووزارة الحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت عمادة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول الأولي لحاملي الثانوية العامة المتقدمين للانضمام إلى الكلية في العام الدراسي القادم 1444، حيث أعلنت الكلية في تغريدة عبر موقع تويتر عن إعلان أسماء المرشحين قي الترشيح الأولي للانضمام إلى الكلية التابعة لوزارة الحرس الوطني، ويستطيع كافة المتقدمين من حاملي الثانوية العامة بالمملكة الاستعلام عن أسماء المرشحين في نتائج الترشيح الأولي عبر خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بالكلية وذلك عن طريق الرابط الرسمي الذي أتاحته الكلية من أجل استعلام حاملي الثانوية عن القبول الأولي، وفي حال قبول الطالب في الانضمام الأولي إلى الكلية، يقوم الطالب باستكمال باقي الإجراءات من أجل الترشيح النهائي، والذي سيشمل أسماء المنضمين فعليا إلى الكلية لتأهيلهم للانضمام إلى صفوف الحرس الوطني بالمملكة.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

وكانت الكلية متمثلة في لجنة القبول والتسجيل قد حددت الشروط العامة للانضمام إلى الكلية، وهذه الشروط هي التي توافرت بالكامل في أسماء المقبولين في الترشيح الأولي لكلية الملك خالد العسكرية، وتمثلت هذه الشروط في:

أن يكون المتقدم من أصول سعودية.

كما يجب أن يكون المتقدم من المقيمين على أراضي المملكة.

يستثمى من الشرط السابق كل من ولد وعاش مع والده خارج أراضي المملكة أثناء خدمة والده الرسمية في الخارج.

الحد الأدنى لمجموع الطالب بالثانوية العامة للقبول بالكلية هو 80%.

السن القانونية للالتحاق بالكلية لا تقل عن 17 عاما ولا تزيد عن 22 عاما.

يشترط في المتقدم حسن السير والسلوك والسمعو، كما يجب ألا يكون للمتقدم أية سجلات جنائية مخلة.

يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات الطبية ثم البدنية واختبار القدرات العامة.

استعلام نتائج الترشيح المبدئي في الكلية

ويستطيع جميع المتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي عبر الخطوات التالية: