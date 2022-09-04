نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج العنوان الوطني 1444 وكيف أطبع العنوان برقم الهوية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخراج العنوان الوطني 1444، واحدة من الخدمات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن لأي شخص أن يقوم بعمل تسجيل العنوان الوطني، وكذلك تحديث البيانات الخاصة بالعنوان، وذلك بأكثر من طريقة، حيث يمكنك استخراج العنوان الوطني عن طريق، استخراج العنوان الوطني بالهوية، أو استخراج العنوان الوطني للأفراد 1444، عن طريق منصة النفاذ الموحدة، كما يمكنك تعديل العنوان الوطني السعودي، عن طريقة تحديث العنوان الوطني بابشر، أو العنوان الوطني دخول من توكلنا، بالإضافة إلى إمكانية طباعة العنوان الوطني، إذا رغبت في ذلك، مع العلم أن مكونات العنوان الوطني، إذا كنت تتساءل عن “ما هو الرقم العنوان الوطني؟”، فهو عبارة عن 6 أجزاء متسلسلة، تحتوي على رقم المبنى السكني وهي 4 أرقام، بالإضافة إلى اسم الشارع الذي تقيم به، ويقع به المبنى نفسه، وأخيرًا اسم الحي السكني.

تسجيل العنوان الوطني للأفراد

تتيح مؤسسة البريد السعودي للمستفيدين منها، إمكانية الاشتراك والتسجيل في العنوان الوطني، والذي تم ابتكاره دوليا، لتسهيل وصول الطرود والأوراق والمستندات وأية مراسلات، إلى المواطنين والوافدين المقيمين، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. والعنوان الوطني يسهل وصول الخدمات بوجه عام. ويمكنك التسجيل في العنوان الوطني، والحصول على خدمات واصل. بالإضافة إلى إدارة العنوان الوطني وتحديثه. ويمكنك تسجيل البريد السعودي العنوان الوطني، باتباع الخطوات التالية:

قم أولا بتسجيل الدخول إلى منصة البريد السعودي Gov.as، باستخدام بيانات أبشر. بعدها ابدأ الخدمة. وقم بتسجيل بياناتك من خلال بوابة النفاذ الموحد. واملأ كافة البيانات التي تظهر أمامك. وأخيرًا اضغط على كلمة تسجيل. وبعدها سوف يتم تفعيل العنوان الوطني الخاص بك في غضون 24 ساعة فقط.

كيف أحصل العنوان الوطني في توكلنا؟

إذا ما كنت تتساءل “كيف أطلع العنوان الوطني من توكلنا“، فقط تتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على تطبيق توكلنا أولا. وعقب الدخول قم بالضغط على قائمة البيانات. وفي الأسفل اختر أيقونة العنوان الوطني وانقر عليها. وعند الدخول سوف تجد بيانات عنوانك الوطني، يمكنك الضغط عليه.

طريقة تحديث العنوان الوطني بأبشر

يمكنك تحديث بيانات عنوانك الوطني بكل سهولة، سواء إذا كنت أحد المقيمين أو المواطنين، فمنصة أبشر تمكنك من التحكم في إدارة عنوانك الوطني، بل وإمكانية طباعة العنوان الوطني كذلك. وذلك بالخطوات التالية:

قم بالنقر على رابط المنصة الوطنية الموحدة في السعودية. وبعدها سجل دخولك إلى المنصة. وعقب الدخول قم بالنقر على بدء الخدمة. ومنها اختر النقر على كلمة تعديل العنوان. وعقب الدخول قم بتسجيل معلومات عنوان المنزل وموقعك والملخص. وعند الدخول لإثبات عنوانك الوطني بالفعل، قم بعرض بياناتك. اختر تعديل العنوان/ إثبات العنوان. وبعد حفظ البينات يمكنك طباعة العنوان.

كيف أطلع العنوان الوطني من الواتس؟

إذا ما كنت ترغب في التعرف على العنوان الوطني، عن طريق رسائل تطبيق الواتساب. فقط قم باتباع الطريقة التالية:

أرسل كلمة “مرحبا” إلى رقم 96611289888+ عبر تطبيق واتساب. بعدها انقر على رقم 4 والتي تظهر لك العنوان الوطني. بعد ذلك انقر على رقم 2 وهو الخيار لمشاركة موقعك الحالي. وسوف يتم إرسال رسالة لك تتضمن تفاصيل العنوان بالكامل وأيضًا العنوان المختصر.

كيف أطلع العنوان الوطني برقم الهوية أو بالجوال؟

يمكنك أيضًا طباعة العنوان الوطني برقم الجوال. وذلك بالطريقة الآتية:

ادخل إلى الموقع الرسمي للبريد السعودي. وسجل رقم جوالك ورقم الهوية. بعدها سوف تتلقى رسالة عبر الجوال بكود التفعيل. قم بإدخال الرمز المرسل لك. بعد ذلك سوف يتم فتح صفحة بها معلومات مفصلة عن عنوانك الوطني. وأخيرًا يمكنك طباعة العنوان الوطني إن شئت.

كيف أعرف عنواني الحالي؟