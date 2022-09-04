نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي سريع لا يشترط كفيل بالتقسيط المرن على 5 سنوات متاح إعادته في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي لا يشترط كفيل غارم للحصول على المال بل يتم تقديم الضمانات من ناحية أخرى منها تحويل الراتب على البنك وبعض المعايير الأخرى من البنك العربي الوطني وهو بنك مضمون ومٌعتمد من البنك المركزي السعودي يقدم التمويل الشخصي بصورة سهلة دون تعقيد بصيغتي التورق (السلع المحلية) أو المرابحة (الأسهم) وكلاهما متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقدم الشروط والأحكام للتمويل أي بنود العقد المنصوص عليها عبر الموقع الإلكتروني لكي يتمكن العميل (الطرف الثاني) من الإطلاع عليه، هذا بالإضافة إلى معرفة الرسوم وكافة الضوابط مما يدل أن البنك العربي يعمل بشفافية مطلقة من بداية عمله وهو تراث عريق منذ عام 1979م، كما أن البنك العربي الوطني يلبي احتياجات العملاء المالية سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات، بجانب الخدمات المصرفية عن طريق شبكة متواجدة في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي البنك العربي الوطني

يكمن القرض الشخصي بدون ضمانات في الحصول على المال وذلك بتقديم الكفالات المطلوبة إلى البنك أو الجهة الممولة ولكن بطريقة مختلفة تختلف حسب البنك أو الشركة التمويلية، أما من بنك anb يمكن طلب تمويل بدون كفيل غارم أو كشخص يكون ضامن لك، ولكن يتم تحويل الراتب وهذا بحد ذاته ضمان من خلال استقطاع نسبة القسط الشهري والذي يحدد حسب قيمة إجمالي الدخل الأساسي + البدلات، كما يتيح البنك إعادة القرض بعد سداد نسبة 20% من التمويل القائم على أن يقدم أعلى مبلغ وفق الحد الائتماني وأقل هامش ربح، بالإضافة إلى إمكانية تأجيل الأقساط لمدة تصل إلى 4 شهور وسداد القرض بأقساط مرنة تصل حتى 5 سنوات.

شروط طلب قرض شخصي بدون كفيل

يجب أن يكون العميل (رجال أو نساء) على رأس عمل في الجهات المعتمدة قطاع حكومي أو خاص.

متاح تمويل المتقاعدين بدون كفيل على أن يتم تحويل المعاش على البنك.

ينبغي أن لا يقل العمر عن 18 سنة.

مطلوب سند لأمر.

طريقة تقديم طلب قرض شخصي بدون كفيل

يجب أن تكون مؤهل أولاً وذلك بتعبئة نموذج استمارة عبر رابط البنك العربي الوطني وكما ذكرنا أعلى يجب الإطلاع على الشروط والأحكام (العقد) الموجود عبر الموقع، في حالة وجود استفسار يمكن الاتصال عبر رقم 8001244141.

المستندات المطلوبة