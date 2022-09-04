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عمر شويل - جدة جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر حيث أعلنت عن مواعيد التسجيل في الدبلومات التطبيقية للفصل الثاني، المعتمدة من الجامعة والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفصل الثاني من العام الجامعي 1442هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الـ 7 من شهر ربيع الآخر. ودعا عقيل الراغبين في الاطلاع على الدبلومات والتسجيل فيها إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للعمادة أضغط هنا. ويبحث كثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد ظهور نتائج الحرس الوطني ونتائج القبول لعام 1444 هـ، كلية الملك خالد العسكرية للثانوية، وقد أكدت مصادر سعودية بأنه لن يستغرق أكثر من أسبوعين، مدة إعلان النتائج، وقد قامت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد وشروط التسجيل والألتحاق كلية الملك خالد العسكرية للثانوية.

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل في الدبلومات التطبيقية للفصل

حيث يمكن للراغبين من الطلاب في الالتحاق بالكلية والقيام بالتسجيل والالتحاق بها عن طريق زيارة موقعها الإلكتروني الخاص بها، هي من الجامعات الحكومية المجانية، تأسست الكلية عام 1419هـ، عام 1998 أي منذ 24 سنة، خ لال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان ولياً للعهد، وذلك في يوم الثلاثاء 9/1/1419 هـ مقرها في مدينة أبها جنوب غربي، تخصص الجامعة علمية – نظرية – طبية، يوجد بها 29 كلية معتمدة للطلاب والطالبات بأكثر من 120 قسم متنوع، يشغل عدد الموظفين بها عدد الموظفين 6,019 موظفا و موظفة.

الاستعلام عن نتائج القبول الحرس الوطني

بداية يقوم الطالب الولوج إلى رابط نتائج الحرس الوطني.

ثم يقوم بالنقر على “نتائج الترشيح الأولى” من القائمة الرئيسية.

وبعد ذلك يقوم بتدوين رقم طلب الطالب الذي وصل إليه حينما قام بالتسجيل لأول مرة.

ثم يقوم بالضغط على عرض.

وهنا يقوم بالنقر على “عرض نتائج القبول الأولية.

ويمكن للطالب أيضاً القيام بإلغاء الاشتراك في حالة رغبته في الانتقال إلى الخطوة التالية.

شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية

أن يكون الطالب سعودي الجنسية ومقيماً في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

حسن السمعة والسيرة وعدم التورط في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.

عدم الزواج من امرأة غير سعودية.

أن لا يقل عمر الطالب عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة 1443 هـ بانتظام نهاري.

أن لا يقل المجموع التراكمي عن 80%، وأن يكون الحد الأدنى لدرجة اختبارات القدرات والتحصيل 60٪.

خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية