جدة - نرمين السيد - وذكر مسؤولو إدارة مكافحة الكوارث فى ولاية بيهار الواقعة فى شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال فى بيهار، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف الضارية التى ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومى الأربعاء والجمعة.
وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية يوم الجمعة بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 23 شخصا بسبب صواعق البرق فى الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.