نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية بالاسم والرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، مازال البحث يتزايد بشكل لحظي حول نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في كافة المحافظات العراقية، خاصة بعدما بدأت نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 في الظهور رسميا خلال الساعات الماضية بعدما أنهى السادة المصححون أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، فبعدما أنهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية انتابتهم حالة من التوتر في انتظار الكشف عن تلك النتائج قبل بدء العام الدراسي القادم، واليكم طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني من خلال السطور التالية.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

بداية من صباح اليوم قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في عدد من المحافظات مثل الكرخ الثانية والانبار وكركوك والقادسية وذي قار بنسبة نجاح مرضية إلى حدا كبير، فيما ينتظر حاليا الانتهاء من رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بالعراق عبر الموقع الرسمي المحدد لذلك حتى يمكنهم معرفة درجاتهم بشكل الكتروني، وذلك بعدما تم الانتهاء من مراجعة أعمال التصحيح والدرجات للتأكد من أن كل طالب قد حصل على درجاته بشكل كامل وصحيح، واليكم خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالرقم الامتحاني من خلال اتباع ما يلي:

على الطالب أو ولي أمره الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك انتقل مباشرة إلى القسم الخاص بنتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

الآن حدد الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022.

قم الآن بكتابة الرقم الامتحاني الخاص بك بشكل صحيح من الشمال إلى اليمين.

حالا قم بادخال اسم محافظتك التي تقطن بها وتتبعها مدرستك.

قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجات كل المواد التي أديت امتحانها.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

وحتى تلك اللحظة يتم رفع نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني للمحافظات المتبقية عبر الموقع المخصص لذلك، حتى يتمكن كل الطلاب على مستوى العراق من استخراج نتائجهم على مدار الأيام القادمة، ويمكنكم في حالة تعذر الدخول إلى الموقع ترك بياناتك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في عدد من المحافظات غدا الأحد عبر موقع وزارة التربية العراقية، بعدما انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات رسميا، ليكون متاح الاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني أمام الطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدارس خاصة في ظل هذا الطقس الحار، كما يمكنك كتابة بياناتك في صندوق التعليقات لنجلب لك النتيجة حالا.