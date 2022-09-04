إعصار يشرد المئات ويلغى عشرات الرحلات الجوية فى تايوان

وأشار مركز عمليات الطوارئ فى تايوان بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سى إن إيه" التايوانية إلى أنه تم إجلاء 691 شخصا فى المناطق الأكثر عرضة للانهيارات الطينية والفيضانات جراء الظروف الجوية المصاحبة لإعصار هينامنور.
وحذر المركز المواطنين فى تايوان من الخروج من المنزل والامتناع عن زيارة الشواطئ أو ممارسة الصيد أو رياضة السير أو الجرى خلال الإعصار.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة المواصلات والإتصالات التايوانية أن الإعصار أدى حتى مساء اليوم السبت إلى إلغاء 39 رحلة جوية، بينها 10 رحلات داخلية و29 رحلة دولية.
وأضافت الوزارة أن 12 مسارا لرحلات العبّارات البحرية تأثرت بالظروف الجوية للإعصار، وتم إلغاء 104 رحلات عبّارة أغلبها تربط الأراضى الرئيسية لتايوان بجزر ماتسو وبينغو.
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