السعودية والرأس الأخضر يبحثان تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - بحث المستشار بالديوان الملكى السعودى أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم السبت، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية الرأس الأخضر روى ألبيرتو دى فيغيريدو سوارس، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء بمناسبة زيارة قطان الرسمية إلى جمهورية الرأس الأخضر، حيث تطرقت المباحثات الرسمية، بين الجانبين الى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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