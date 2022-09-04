نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على دعم ريف السعودي و شروط التسجيل وموعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من العاملين بالقطاع الزراعي ،والفئات المنتجة ،وأصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة ،يبحثوا عن شروط وخطوات التسجيل في برنامج دعم ريف والذي تقدمه المملكة العربية السعودية كما أن هذا البرنامج من اهم برامج الدعم المادي المقدم من الحكومة السعودية للعاملين بالقطاع الزراعي وذلك تشجيعا له ومن أجل تنمية مشروعاتهم في المجال الزراعي من اجل النهوض في المملكه العربيه السعوديه مما يجعل الكثير من أصحاب المشروعات الصغرى التقديم الحصول على دعم ريف.

الحالات المستحقة لدعم ريف 1444

يمكن الحصول على دعم ريف المقدم من الحكومة السعودية وذلك في الحالات الاتية

اولا:العاملين في زراعة المحاصيل الزراعية في المملكة العربية السعودية.

العاملين في مجال العسل النحل.

وايضا العاملين في إنتاج الألبان.

وكذلك العاملين في إنتاج الورد.

العاملين في قطاع الثروة الحيوانية وتربية الماشية.

العاملين في مجال مزارع الأسماك.

واخيرا العاملين فيه تجفيف الفواكه الاستوائيه.

كيفيه الحصول علي دعم ريف والشروط اللازمه للتسجيل في الدعم ١٤٤٤

لكي تستفيد من دعم برنامج الريف يجب توافر بعض الشروط ومنها:

أولا:ان يكون المتقدم من اصل سعودي او حاصل علي الجنسيه السعوديه.

الا يكون راتب المتقدم الشهري يزيد عن ٦٠٠٠ريال سعودي.

ألا يتجاوز عدد المشروعات عن ثلاث مشروعات.

يجب ان يكون المتقدم دائما داخل المملكه السعوديه ومقيم بها.

الا يقل عمر المتقدم عن٢٢عام.

الا يكون عامل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وأخيرا: أن يكون لدي المتقدم حساب ساري المفعول.

طريقه التقديم في برنامج ريف 1444

إذا أردت التقديم في برنامج ريف يجب أن تتبع بعض الخطوات للتسجيل في برنامج ريف بشكل الكتروني، وهذه الخطوات تتمثل في:

اولا:اللجوء الي منصه ريف الالكترونيه الرسميه.

ثم بعد ذلك الدخول الي الصفحه الرئيسيه للمنصه.

وبعدها النقر علي ايقونه تسجيل الدخول .

ثم يتم ادخال البيانات المطلوب إدخالها مثل الاسم ،رقم الهويه الوطنيه، رقم الجوال ،عنوان البريد الالكتروني، تاريخ الميلاد، كلمه المرور.

ثم ادخال كود التأكيد المرسل الي الجوال .

وبعدها الانتقال الي صفحه الدعم الخاصه ببرامج التنميه الريفيه.

يجب علي الشخص المتقدم ان يختار برنامج الدعم المناسب مع العلم الا يزيد عن ثلاث برامج.

ثم ادخال البيانات المطلوبه،بشكل صحيح.

وبعد ذلك الانتقال لصفحه مستقله لإدخال البيانات الخاصه بالمشروع.

قراءه الشروط جيدا ثم الموافقه عليها.

وأخيرا: يتم النقر علي ايقونه التسجيل.

الموعد المحدد لإيداع دعم ريف في حسابات المستفيدين 1444

قد اعلنت وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه السعودية، عن الموعد المحدد لصرف دعم الشهري الخاص ببرنامج ريف ،حيث يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين شهريا وذلك من يوم واحد في الشهر الميلادي ،ويستمر حتى يوم 10 من الشهر.