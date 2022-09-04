نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 ولا يجب أن تتجهوا لموقع غيره، حيث بعد أن انتهت فترة الامتحانات أصبح مؤخرًا اهتمام طلاب العراق في كل المدن مُنصب على معرفة نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 دور أول وصار يعتري الطلاب القلق والتوتر خوفا من النتائج الخاصة بهم، وذلك بعد أن صرحت وزارة التربية العراقية باقتراب صدور النتائج بشكلٍ رسمي من خلال موقعهم الرسمي مما يمكن الطلاب من استخراج نتائجهم إلكترونيا باستخدام الرقم الامتحاني.

رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022

بدأ طلاب الصف السادس الإعدادي 2022 دور أول في العراق في أداء امتحاناتهم في يوم 20 من شهر يوليو، وانتهوا منها في يوم 9 من شهر أغسطس 2022، أما بالنسبة لعملية تصحيح أوراق لامتحانات فما زالت جارية، ومن المتوقع أن تصدر في الفترة ما بين 20 إلى 25 من شهر أغسطس الحالي، وذلك ما قاله بعض من الأشخاص الذين يعملون في وزارة التربية والتعليم العراقية.

وقالوا كذلك إن تصحيح أوراق الامتحانات يتم بسلاسة وبكامل الشفافية لخدمة الطلاب وسينتهي في القريب العاجل، وكذلك فقد صرحت الوزارة عن مدى شفافية عملية التصحيح والحرص على ألا تحدث مغالطات، وتتم مراجعة تصحيح القائمين على عملية التصحيح عدة مرات، حتى يحصل كل طالب على الدرجات الصحيحة والتي يستحقها، وبالفعل ظهرت النتائج منذ أيام.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022

ستتم إتاحة نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول في العراق لكل الطلاب والطالبات خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكنهم الحصول عليها مباشرةً من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي، وسيتم ذلك بعد أن تنتهي عملية تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة ورصد الدرجات، ويتم الحصول عليها عن طريق الخطوات التالية:

أولا: يقوم الطالب بالولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

ثانيا: ثم يقوم الطالب بكتابة الاسم رباعي، ويقوم باختيار المدينة التي يعيش فيها، وكذلك الشعبة الخاصة به.

ثالثا: ويتم بعد ذلك النقر على خانة النتائج، وعلى الفور ستظهر أمامه كل نتائج المواد الخاصة به.

رابعا: وإذا رغب الطالب في تنزيل النتائج فما عليه إلا الضغط على المربع المكتوب بداخله ” تنزيل “.

خامسا: وسيتم تنزيل النتائج الخاصة به في صورة pdf من أجل الاطلاع على النتيجة.

لقد تم إقامة مؤتمر صحفي خاص بوزارة التربية العراقية وتم إعلان النتائج من خلاله، وفيه تم عرض أسماء الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المدن العراقية وهم الأوائل على مستوى جميع المحافظات، وبعدها مباشرة تم توفير باقي نتائج الطلاب عبر المنصة الرسمية ليتمكن باقي الطلاب من الاستعلام عنها إلكترونيا.