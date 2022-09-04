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عمر شويل - جدة استرجاع رقم الطلب في الحرس الوطني للذين قاموا بالتقديم لكلية الملك خالد العسكرية ويرغبوا في الاستعلام عن النتائج، حث أعلنت كلية الملك خلد اليوم عن القبول المبدئي لدفعة جديدة للمتقدمين بالطلبات إلى الكلية من حملة الثانوية لعامة من المتقدمين خلال الشهور الماضية، على أن يقوم الطلاب المتقدمين باتباع الخطوات اللازمة للمقابلة الشخصية واتباع كافة القوانين.

كلية الملك فهد العسكرية

تعتبر الكلية العسكرية من أعظم وأعرق الكليات على مستوى المملكة وتقوم في كل عام بفتح باب التسجيل الإلكتروني لقبول حملة الثانوية العامة والجامعيين للحصول على الشهادة العسكرية فيها، وتعتبر من أكثر الكليات إقبالا بين الطلاب، بالاشتراك مع كلية الملك فهد العسكرية، وتتميز بالتأهيل الجيد والبرامج التربوية المتميزة والأحدث على الإطلاق، كما ينافس الخريجين منها في سوق العمل السعودي ولها رواتب مرتفعة يتلع إليها المتقدمين.

[استرجاع رقم الطلب الحرس الوطني] الاستعلام عن قبول الحرس الوطني ReGisTer.Fsf سلم الرواتب

وجدير بالذكر أن كلية الملك خالد قد تم فتح باب التسجيل الإلكتروني فيها بعد الانتهاء من إعلان نتائج القبول للثانوية العامة 1443، وأعلنت عن قبول دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة بالتسجيل الإلكتروني عبر رابط الكلية، عمادة القبول والتسجيل الإلكتروني، ويتم الإعلان عن القبول المبدئي للطلاب بينما تقرر المقابلات الشخصية الإعلان عن نتائج القبول النهائي.

شروط قبول كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت الوزارة فتح باب القبول بالشهر الماضي لحملة الثانوية باتباع الشروط العسكرية الخاصة:

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون من حملة الثانوية العامة فما يزيد.

يتناسب الطول مع الوزن.

يكون المتقدم لائق طبيا.

يتم الالتزام بالشروط العسكرية للكلية.

لا يجب أن يكون تم طرده من قبل من كلية عسكرية.

يكون حسن السير والسلوك.

يجتاز المقابلة الشخصية.

الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني برقم الطلب

يتم الدخول على رابط عمادة القبول والتسجيل للحرس الوطني السعودي job.sang.gov.sa/registration/Results.aspx يقوم المتقدم بإدخال رقم الطلب.

كيف أطلع رقم الطلب في الحرس الوطني

يقوم الطالب بالدخول على رابط بوابة الحرس الوطني لكلية الملك خالد. يتم الموافقة على الشروط. يقوم الطالب بتعبئة النافذة الجديدة التي تفتح للتسجيل. يتم استكمال كافة البيانات. يقوم بالنقر على تخزين المعلومات. يتم الإرسال. يصل لصاحب الطلب رسالة نصية فيها رقم الطلب.

كيف يمكن استرجاع رقم الطلب في الحرس الوطني

يتم الدخول على رابط استرجاع رقم الطلب في الحرس الوطني يقوم المستخدم باتباع الخطوات لاستعادة رقم الطلب. يتم الدخول على رابط سانج والاستعلام بعدها عن القبول.

سلم رواتب الحرس الوطني