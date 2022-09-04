نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لجميع لموظفي القطاع العام والخاص التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بشكل الكتروني بعد أن اعتمد وزير التعليم السعودي خطة التقديم على الابتعاث الخارجي حيث أوضحت الخطة مواعيد التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كما بينت خطة مسار وظيفتك وبعثتك كافة الشروط والضوابط التقديم على البرنامج السعودي، كما أوضح توقيتات بداية استقبال الطلبات بشكل رسمي والذي سوف يبدأ من الشهر الجاري لهذا العام الهجري الحالي حيث يمكن لجميع المتقدمين التسجيل في موقع بعثات بوزارة التعليم العالي السعودية بشكل الكتروني.

التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي

باستطاعة جميع الراغبين في تقديم الابتعاث الخارجي الدخول على الموقع الرسمي لـ برنامج سفير والذي من خلال يمكنكم الاطلاع على المتطلبات التسجيل والشروط المطلوبة للقبول في صفحة التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عبر الرابط المباشر التالي برنامج سفير التقديم – الرئيسية حيث أوضحت الشروط عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل بان يكون المتقدم جنسيته سعودي ، ولا يعمل في القطاعين الخاص والحكومة، واليكم خطوات التقديم موضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع برنامج خادم الحرمين الشريفين moe.gov.sa.

اضغط علي أيقونة تقدم الآن.

املأ الاستمارة الإلكترونية بشكل صحيح عن طريق كتابة كافة البيانات بصورة دقيقة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط علي أيقونة تقديم

سوف يرسلون لك رقم الطلب علي البريد الإلكترونية لمتابعة الطلب بشكل الكتروني .

كما يمكن الاتصال علي رقم 00966114415555 من اجل متابعة الطلب يوميا بداية من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتي الثانية والنصف مساءً للاطلاع علي تفاصيل برنامج وظيفتك وبعثتك لمعرفة نتيجة التقديم علي البرنامج للاستفادة من مسارات البرامج المتنوعة حتي يتم تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في العديد من التخصصات المتنوعة التي تستهدف كافة القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية ضمن مبادرة تطوير الابتعاث الخارجية يعتبر من المشاريع المدعومة من خادم الحرمين الشريفين حتي يقوم باختيار افضل النخب الوطنية المتميزة من الجامعات والعديد من المسارات الأخري في العديد من التخصصات المتاحة على الموقع الرسمي للصفحة الرئيسية.