نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي وطريقة التسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ولكنهم ما زالوا يواجهون العديد من المشاكل الكبيرة وكان من أبرزها وقف المنصة، وعدم قدرتها الكافية على دخول الفصل الافتراضي بالتحديد في منطقة عسير والعطل هذا تم التأكيد أنه من المنصة ذاتها، وليس من جهاز الطالب.

بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان أنه تم التخلص من هذا العطل، ويتم العمل على إصلاحه بشكل سريع لكي يقوموا الطلاب بتصليح جميع الأمور، وإتمام التعميل بالشكل الإلكتروني لجميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة.

منصة مدرستي يتم استخدامها في المملكة العربية السعودية للتعليم الإلكتروني، وهذه المنصة التعليمية من أجل الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة، واتباع الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

منصة مدرستي تعتبر من أهم المنصات التعليمية المعروفة والمشهورة في المملكة العربية السعودية ولها أهمية كبيرة للغاية، وسوف يتم الإعلان عن كيفية الاستفادة من هذه المنصة ستكون الواجهة الرئيسية للمعلم والطالب معًا

أهم المعلومات عن منصة مدرستي وكيفية الاستفادة منها :

منصة مدرستي من أهم التعليم الإلكتروني، وهذه المنصة تساعد على عملية التدريس، لكي تحقق الأهداف التعليمية والمهارات والقيم وتساعد المعلم على إمكانية التواصل مع الطالب وعرض المادة العلمية بأفضل صورة ممكنة للطلاب والطالبات.

وذلك أعلنت منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عدة خدمات تساعد جميع الطلاب والطالبات في عملية التعلم ويوجد جميع جميع الفيديوهات التعليمية وكافة المعلومات، والكتب التي تتيح عملية التعلم عن بعد وذلك من أجل إتاحة فرصة للتواصل ما بين المعلم والطلاب بكل وسيلة سهلة للغاية.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني :

يجب تسجيل الدخول على منصة مدرستي للتعليم https://backtoschool.sa يلزم فتح حساب مايكروسوفت أوفيس للطلاب والطالبات. يجب تحديد اسم الدورة للاشتراك فيها. يجب تحديد جدول زمني من قائمة الدورات التدريبية المطلوبة. يجب على الطلاب بعمل مشاركة بجوار الدورة بعد الانتهاء منها مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن تحديث مناهج التعليم لجميع المراحل التعليمية لكي يكون التعليم السعودي مناسب لجميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة، ولذلك أعلنت الوزارة بتحديث رابط المنصة الإلكترونية لتسهيل وتوفير وسيلة آمنة وسهلة للطلاب والطالبات على المنصة التعليمية ومتابعة أولياء الأمور أيضا.

التسجيل في منصة مدرستي للتعليم :

يجب الدخول على رابط منصة مدرستي سوف يتم فتح حساب مايكروسوفت أو فيس للطلاب. يجب إدخال كافة البيانات المطلوب إدخالها للتسجيل. يجب تحديد اسم الدورة التي يتم الاشتراك بها. قد يكون يتم تحديد جدول زمني من قائمة الدورات المطلوبة. يجب على الطالب يعمل مشاركة بجوار الدورة بعد الانتهاء منها.

وفى الفترة الأخيرة زاد البحث عن منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني، وهذا يعتبر من أهم المنصات التعليمية المعروفة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني تم استخدامها في التعلم عن بعد، وهذا حفاظاً على أرواح الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة، وهذا لكي يتم إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على سلامة وصحة الطلاب من فيروس كورونا المنتشر خلال الفترة الأخيرة.

وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أوضحت في الفترة الماضية عن تمكين أبناء الفئات المختلفة والعديدة بالمملكة بشكل غير نظامي من التعليم للعام الدراسي الجديد 2023م حيث أن الوزارة أكدت على أن المدارس قامت بتزويد أولياء الأمور للطلاب والطالبات المقيمين بالمملكة، وهذا بشكل غير منتظم باستمارات القبول وتوجيههم، وهذا لكي يتم مراجعة إمارات المناطق التي يقيمون فيها، وهذا حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة، حيث أن سوف يتم تسليم الاستمارة بعد ما تم اعتمادها من الإمارة إلى المدرسة، وهذا لتسجيل الطالب بها .