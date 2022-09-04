نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Second round.. ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني موقع وزارة التربية العراقية epdui.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، والتي يترقبها الطلاب في محافظات العراق بداية من محافظة نينوي، ديالي، الكرخ1، الرصافة، النجف ذي قار، القادسية، صلاح الدين، راصف ، اربيل، السليمانية، داهوك، الانبار، بابل، كربلاء، كركوك، ميثان، حتي المثني، إلا أن موقع وزارة التربية العراقية epdui.gov.iq، من الموكد أنه سوف يعلن لكم اول باول كافة التفاصيل والتقارير الجديدة حول النتيجة، حيث إن نتائج 6 ابتدائي 2022 لا مركزية، ونوضح لكم معني كلمة لا مركزية بمعني أنها تعلن حسب المديرية وموعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات بها، لذلك عليكم ترقب موقع إعلان النتيجة لحظة بلحظة لتحصل علي النتيجة فورا بعد إعلانها.

ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

بالفعل ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بالاسم ورقم المقعد في بعض المحافظات العراقية، إلا أن تواصل اعمال تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات لاتزال قائمة في بعض المحافظات، وفي ضوء ذلك سوف نوفر لكم تفاصيل اكثر وتحديث مستمر للتقرير حتي تتعرف علي محافظتك فور إعلان النتيجة بها، خاصة أن وزارة التربية العراقية لم تصرح باي نتائج الدور الثاني السادس الابتدائي بعد إعلانها في محافظة السليمانية، لذلك عليكم ترقب محافظات جديدة تعلن بها النتيجة خلال الساعات القادمة، وسوف نشير إلي الرابط الرسمي للحصول علي النتائج إلكترونيا دون التوجة الي المدرسة.

ملازمنا نتائج الدور الثاني السادس الابتدائي 2022

بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية بعض حالات الرسوب في الدور الاول لطلاب السادس الابتدائي، أعلنت الوزارة الموعد الرسمي باداء الإمتحانات والتي انتهت بالفعل بعد أن تمت وسط إجراءات صحية وتعقيم للجان، إلا أنه اخيرا أعلنت الوزارة أن بعض المحافظات قامت بإنهاء اعمال تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات، وبالفعل إتاحة تلك المحافظات إمكانية استخراج النتيجة والحصول عليها في لحظات عبر موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا pdf، ويمكنكم الاطلاع على نقاط أوضح لكيفية استخراج النتيجة هنا في هذا التقرير.

نتائج السادس الابتدائي pdf

أصبحت طريقة استخراج نتائج 6 ابتدائي pdf هي الطريقة الأسهل والاسرع، وتلك الطريقة متوفرة بالفعل من خلال موقع ملازمنا، إلا أن موقع وزارة التربية العراقية يظل الموقع الرسمي للحصول علي النتيجة، ولذلك عليكم تتبع تلك الآلية للحصول علي النتيجة من خلال رابط الموقع الرسمي

من خلال صندوق الوصف المتاح للمتابعين الكرام في جميع الدول العربية بشكل عام، يمكن لطلاب وأولياء الأمور في السادس الابتدائي التواصل معنا في حالة كان هناك اي استفسار او سؤال حول النتيجة، علما بأن إمكانية ترك تعليقك بدون اي بيانات شخصية متاحة، نتمني لكم جميعا النجاح والتوفيق ونعدكم دائما بتحديث التقرير من أجلكم باخر التصريحات من وزارة التربية.