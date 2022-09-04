الدفاع المدنى اللبنانى يكشف صعوبات التعامل مع حادث الفنان جورج الراسى

جدة - نرمين السيد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدنى فى لبنان، أن فريقا من المُسعفين المُتخصصين فى التدخل فى حالات حوادث الطرق توجه فورا إلى موقع الحادث المرورى الذى أودى بحياة المطرب اللبنانى جورج الراسى قبل أيام على طريق المصنع بالقرب من المعبر الحدودى بين لبنان وسوريا فى منطقة البقاع.





ونفت المديرية ـ فى بيان صحفى مساء اليوم السبت ـ ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعى حول الحادث، موضحة أن غرفة العمليات فى المديرية تلقت فى الخامسة فجر يوم السبت الماضى الموافق 27 أغسطس بلاغا يفيد بحصول اصطدام سيارة بالفاصل الأسمنتى وسط طريق المصنع الدولية، فانطلق على الفور فريق من المُسعفين المُتخصصين بالتدخل فى الحالات المماثلة.

وأضافت أن الفريق المتخصص اضطر إلى استعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية نظرا لفداحة الأضرار اللاحقة بالسيارة لتتمكن من سحب الموجودين بداخلها، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مصرع كل من الفنان جورج الراسى وزينة المرعبى، حيث تم نقل جثتيهما إلى مستشفى "تعنايل" العام، بعد ان انتهت الأجهزة الأمنية من الإجراءات القانونية.

وأعربت المديرية عن أسفها لما نتج عن الحادث من خسارة بشرية، مشددا على أن ما تم تداوله فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى من فرضيات يجافى الحقيقة، ويسئ إلى كفاءة وتفانى مسعفى الدفاع المدنى الذين يتابعون باستمرار دورات تدريبية متتالية على يد خبراء حائزين على شهادات دولية فى مجال الإنقاذ والإسعاف.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد أدعوا أن وفاة الراسى نتجت عن أخطاء فى عملية إسعافه.