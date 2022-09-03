مجلس الأمن الدولى يدين الهجوم الإرهابى على مسجد فى هرات بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - أدان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم السبت، بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية التى تستهدف المدنيين فى أفغانستان، بما فى ذلك الهجوم على مسجد "جازارجاه" فى مدينة هرات الأفغانية أمس الجمعة .





جاء ذلك فى بيان صحفى أصدره مجلس الأمن الدولى اليوم، أوضح فيه أن الهجوم المذكور أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة عدد أكبر، بحسب موقع "أوردو بوينت" الباكستانى.

ويأتى الهجوم بعد تصاعد الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية فى جميع أنحاء أفغانستان، بما فى ذلك مجتمعات الأقليات الدينية، والتى أعلن تنظيم داعش- خراسان، مسؤوليته عن العديد منها، مما خلف أكثر من 250 قتيلا وجريحا فى شهر أغسطس الماضى من بينهم أطفال.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة محاسبة مرتكبى هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة.

وفى هذا السياق، حثوا كافة الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات ذات الصلة فى هذا الصدد.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أى أعمال إرهابية هى أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.

وأكدوا مجددًا على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك القانون الدولى لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولى والقانون الإنسانى الدولى، الأخطار التى تهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية.