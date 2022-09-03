الدفاع الروسية: لا نصدق أن الأبحاث البيولوجية الأمريكية فى أوكرانيا سلمية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن موسكو لا تُصدق الضمانات الأمريكية حول الطبيعة السلمية للأبحاث البيولوجية التى تُجريها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".





وقال رئيس القوات البيولوجية والكيماوية والإشعاعية فى الجيش الروسى إيجور كيريلوف - بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "بعد مجموعة الوعود الكاذبة لدول الغرب حول التوسع الشرقى لحلف الناتو، لا يمكننا الوثوق فى كلمة الولايات المتحدة حول الطبيعة السلمية للأبحاث البيولوجية التى يُجريها البنتاجون".

وأضاف "كيريلوف": "أن الأبحاث البيولوجية الأمريكية فى أوكرانيا لا تهتم بالمشكلات المُلحة فى نظام الرعاية الصحية الأوكرانى، لكنها تهدف إلى دراسة مُسببات الأمراض التى يمكن أن تستخدم كانتشار طبيعى للأمراض".

وأوضح قائلا: "أوكرانيا أجرت بحثًا اشتمل على مخاطر غير محددة، على أفراد عسكريين وأخفت أيضًا هويات المشاركين فى التجارب".

وأشار إلى أنه يجب تحليل الآثار الضمنية على الحياة والصحة، وفقاً للقرار الذى وقعه رئيس لجنة الأخلاقيات بمركز الصحة العامة الأوكرانى فى 12 يونيو 2019 فى إطار المشروع المذكور، والذى ينص على أنه "يجب إبلاغ لجنة الأخلاقيات البيولوجية الأمريكية بعد 72 ساعة من أى حادث، والحوادث الخطيرة، بما فى ذلك الوفاة خلال الاختبار والتى يجب الإبلاغ عنها فى غضون 24 ساعة".

وكانت روسيا قد طالبت الولايات المتحدة بتقديم أدلة لتفسير طبيعة تجاربها البيولوجية فى أوكرانيا، وذلك بعد أن اكتشف الجيش الروسى تواجدًا أمريكيًا فى عدد من المعامل ومراكز الأبحاث خلال العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.