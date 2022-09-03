رئيس وزراء أيرلندا: تغيير رئيس وزراء بريطانيا يكسر جمود ”بريكست”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 10:26 مساءً - صرح رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، اليوم /السبت/، بأن تعيين رئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة الأسبوع المقبل من شأنه أن يوفر فرصة لنهج جديد لكسر الجمود الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال مارتن بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "الخلاف المتعمق بشأن بريكست يختبر ويتلف العلاقات الأيرلندية البريطانية"، مشيرا إلى أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين.

وأعرب رئيس وزراء أيرلندا عن أمله أن يرسل زعيم حزب المحافظين الجديد "إشارة جادة" بأنهم يريدون وضع الخلاف وراءهم، قائلا إن "تعليقات تروس أو منافستها ريشي سوناك ستراقب عن كثب وستحدد نغمة فصل جديد في العلاقات مع كل من أيرلندا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن أن"الأحادية لا تعمل لكنها تعزز الشك وعدم الثقة ونعتقد أن هناك فرصة بانتخاب رئيس وزراء جديد لخلق فرصة لروح جديدة تسمح بإجراء مفاوضات".

وأكد أن العمل من جانب واحد يتعارض مع البروتوكول المطلوب لدعم اتفاقية الجمعة العظيمة، مضيفا "أنها تختبر وتفسد تلك الشراكة بيننا وتخاطر بمزيد من عدم الاستقرار في أيرلندا الشمالية وإلحاق الضرر بقطاعات الاقتصاد الرئيسية ".

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي ماروش تشيفتشوفيتش قد ناشد أمس /الجمعة/، حكومة المملكة المتحدة ألا تمضي قدما في تشريعها لتمزيق جزء من بروتوكول أيرلندا الشمالية، محذرًا من أنه سيلحق المزيد من الضرر بالعلاقات.