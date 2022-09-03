الهند.. مصرع 23 شخصا بسبب صواعق البرق شرقى البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 10:26 مساءً - أعلن مسئولون هنود اليوم /السبت/ أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم من جراء صواعق البرق التي ضربت شرق الهند خلال الأيام القليلة الماضية أثناء العواصف الموسمية.

وذكر مسئولو إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة في شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في بيهار، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف الضارية التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة.

وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية أمس /الجمعة/ بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.