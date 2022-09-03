نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq الشغال لاستخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور ثاني 2022 في العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور ثاني 2022 ينتظر العديد من الطلبة والطالبات نتيجة الصف السادس الابتدائي وذلك للدور الثاني الذين لم ينجح في مواد الترم الثاني، بالإضافة إلى هناك بعض الطلاب الذي تم تسجيلهم غياب في امتحانات الدور الأول ولهذا دخلوا للدور الثاني، عقب ظهور نتيجة الترم الثاني بعد أن تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحان في كافة محافظات دولة العراق لعام 2022.

لينك موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq الشغال

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال موقع نتائجنا وهو من أهم المواقع الذي تقوم بعرض نتيجة كافة الصفوف في دولة العراق، ويتميز ذلك الموقع بأنه يمكن من خلاله الحصول على النتيجة بكل سهولة وسرعة كبيرة، بالإضافة إلى أنه يوفر للطالب النتيجة في ملف PDF يمكن تحميله بسهولة، بالإضافة إلى أنه يمكن متابعة تحديثات بقية النتائج عن طريق الموقع لتحميلها منه.

نتيجة السادس الابتدائي الدور ثاني 2022

من المفترض أنه سوف يتم في القريب العاجل إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني من خلال الموقع الرسمي المخصص لوزارة التربية والتعليم في العراق، بالإضافة إلى أنه يتواجد العديد من الموقع الأخرى الذي تعلن عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، وأهمها موقع نتائجنا الذي يعلن عن نتيجة كافة الصفوف من جميع المراحل التعليمية لكافة المحافظات في دولة العراق.

ويتم الحصول على النتيجة من خلال الموقع في شكل ملف جوجل درايف، ويتم الحصول على النتيجة من خلال الاسم الكامل للطالب ورقم الجلوس، وتم الانتهاء من كافة امتحانات الترم الثاني في كافة محافظات العراق في شهر أغسطس لعام 2022، منها محافظة الكرخ الأولى والثالث، والرصافة، وأربيل، ومن المقرر أن يعلن عن النتيجة خلال الساعات المقبلة.

كيفية معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق

يحرص كافة الطلاب للصف السادس وأيضا أولياء الأمور لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني في العراق، حيث سوف يتم نشرها على الموقع الرسمي المخصص لوزارة التربية والتعليم العراقية، ويتم استخراج نتيجة السادس الابتدائي من خلال عدة خطوات وهي: