نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستثناءات الهامة للمتقاعد الذي يعود للعمل مجدداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات على أن في حالة عودة المتقاعد الذي يتقاضى معاشاً من خلال الهيئة العامة للمعاشات إلي العمل مرة أخرى، ولذلك يتوجب إشراكه داخل التأمين، وأضاف إلى ذلك أن يجب على المستفيد أن يكون عودته لدى صاحب العمل، حيث أن يكون خاضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي، ولذلك تم الإعلان على أن ألا يكون قد بلغ من العمر 60 عاماً فأكثر، وقد تجد الإشارة إلى أن صاحب المعاش الذي بحاجة إلى عودته للعمل مرة أخرى يجب أن يكون لدية علم بالأحكام المترتبة أثناء عودته للعمل، ومن المؤكد أن إيقاف المعاش في حالة إذا كان الراتب الخاص بالمستفيد من العمل مساوياً أو يزيد على مقدار المعاش الشهري .

أما بالنسبة إذا كان الراتب الشهري الخاص بالمستفيد أقل من المعاش سوف يتم صرف المعاش بحدود الفرق بينهما، وأضاف إلى ذلك الإيضاح عن الاستثناءات تمكن المتقاعد المتقدم الذي يعود الى العمل مرة أخرى لدى جهة العمل المشتركة داخل الهيئة العامة المعاشات من الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب العمل الجديد وهما :

إذا كان التقاعد عن العمل الحكومي 25 سنة فيما فوق. يجب أن ألاتكون مدة الخدمة قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي. إذا انتهت لغير الأسباب الواردة في البنود من «1 – 5» في المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

ومن الجدير بالذكر أن قانون الأرملة الجمع بين معاشها بصفتها الشخصية، وحصتها من معاش زوجها المتوفى مقارنة بحصتها إذا كان معاش زوجها وراتبها من العمل، وأضاف إلى ذلك أن نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض مدة الخدمة.

مدة الخدمة :

أكد قانون العمل للمعاشات للمستفيدين والمستفيدات عن إمكانية ضم مدة الخدمة التي يتم استحقاقها من المعاش لمدة الخدمة الجديدة للمستفيد، ولذلك تم الإعلان على أن فى حالة إنتهاء الخدمة سوف يتم محاسبة على مجموع المادتين معاً.

ومن المشترط أن في حالة الضم داخل هذه الخدمة، سوف يتم تقديم المعاش بطلب الضم خلال عام واحد فقط من تاريخ عودته إلى العمل، وبناءا على ذلك سوف يتم صرف المعاشات ابتداء من تاريخ العودة إلى العمل داخل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأضاف إلى ذلك أن ألا يزيد العمر أثناء عودته للعمل عن 55 عاماً .