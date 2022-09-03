روسيا تدعو لنقل مقر الأمم المتحدة من أمريكا إلى دولة محايدة

جدة - نرمين السيد - دعا نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسى فلاديمير جباروف، تعليقا على عدم إصدار واشنطن تأشيرات لوفد روسيا للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى نقل مقر المنظمة إلى بلد آخر.





وقال جباروف اليوم السبت- "إنه حان الوقت للتطرق لقضية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، وأهم شئ أن تكون دولة تحمل طابعا محايدا"، وذلك فى إشارة إلى النمسا أو سويسرا. وأعرب عن غضبه من أن دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وهى عضو دائم فى مجلس الأمن، لا يسمح لها بالمشاركة بشكل شخصى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: "ونحن ننتظر رد فعل المجتمع الدولى". يُذكر أنه فى 20 سبتمبر الجارى تبدأ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، والتى يحضرها تقليديا رؤساء الدول والوزراء وبحسب البرنامج التمهيدى للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن وزير الخارجية الروسى سيلقى كلمته يوم 24 سبتمبر الجارى.

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