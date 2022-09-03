الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يجرف أراض بشمال رام الله لربط المستوطنات

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن تجريف مساحات من أراضى المواطنين الفلسطينيين فى بلدة "سنجل" شمال رام الله، يهدف لربط المستوطنات الجاثمة فى المنطقة بعضها ببعض.





وأضافت الوازرة، فى بيان صحفى، أن تعميق الاستيطان يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام دوامة لا تنتهى من العنف.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع الاستيطانى الجديد يزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وفصلها تماما عن بعضها البعض، ويحولها إلى جزر فى محيط استيطانى ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلى، وبما يؤدى أيضا إلى ضرب أى تواصل جغرافى فلسطينى بالضفة الغربية.

ولفتت الوزارة إلى أن الهجمة الاستيطانية الأشد تتركز فى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، حيث بلغ عدد المشاريع الاستيطانية الجديدة فيها 9 مشاريع، ترافقت مع تصعيد ملحوظ فى هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التى تقدّر بـ 35 عملية هدم خلال شهر أغسطس الماضى فقط.

وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تختطف بشكل شامل الضفة، وتمارس أبشع أشكال الاضطهاد والعنصرية والقمع بحق المواطنين الفلسطينيين، وأبشع أشكال التطهير العرقى للوجود الفلسطينى فى القدس والمناطق المصنفة (ج)، وتتعامل معها كعمق استراتيجى، وكجزء لا يتجزأ من السيادة الإسرائيلية.

وأدانت "الخارجية الفلسطينية" القيود والتقييدات التى تنوى سلطات الاحتلال تنفيذها حاليا على الأجانب الراغبين فى دخول الضفة والإقامة فيها أو لأغراض العمل أو الدراسة أو ممارسة أى نشاط تطوعى، بما يعنيه ذلك من تدمير لواقع الأسر الفلسطينية والدراسة والتبادل الثقافى والأكاديمى مع دول العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس حقيقة حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب ليس فقط بهدف سرقة أرضه، وإنما أيضا تكثيف عوامل الطرد والتهجير وفرضها على الأجيال الفلسطينية لإجبارها على البحث عن حياة أفضل خارج الوطن، كما يعكس أيضا عقلية الاحتلال الاستعمارية العنصرية التى تتعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب من خلال المدخل الأمنى الاستعمارى فقط.

ورأت الوزارة أن ضعف ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال والحماية التى توفرها الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال، تشكّل غطاء لها للإفلات المستمر من العقاب والمساءلة وارتكاب المزيد من الجرائم، كما يعطيها الوقت اللازم لاستكمال تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية فى الضفة الغربية على حساب أرض دولة فلسطين والقانون الدولى وإرادة السلام الدولية، الأمر الذى يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع، ويفتحه على مصراعيه أمام دوامة لا تنتهى من العنف.