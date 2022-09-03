تعيين مدير جديد للأمن الخارجى التابع لوزارة الدفاع الجزائرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم السبت - أن رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أول السعيد شنقريحة، أشرف باسم الرئيس الجزائرى، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع عبد المجيد تبون، على تنصيب اللواء مهنى جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجى، خلفا للواء عبد الغانى راشدى.
ودعا شنقريحة، فى كلمته خلال مراسم التنصيب، كافة العاملين بمديرية الوثائق والأمن الخارجى إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود لخدمة الجزائر وحماية مصالحها العليا.
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