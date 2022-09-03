الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوريجيا النووية فقدت الاتصال بآخر خط رئيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 08:26 مساءً - في ظل احتدام القتال بين القوات الروسية والأوكرانية قرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا النووية فقدت الاتصال بآخر خط طاقة خارجي رئيسي.

وأوضحت الوكالة أن محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا فقدت الاتصال بآخر خط طاقة خارجي رئيسي، لافتة إلى أنها تواصل توفير الكهرباء عبر آخر احتياطي.

ولأسابيع تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف المحطة، حيث لفت رافائيل ماريانو جروسي مدير عام وكالة الطاقة الذرية إلي احتمالية وقوع كارثة نووية، منوها إلى أن الخطر ازداد مع قيام القوات الأوكرانية بتصعيد هجومها المضاد في المنطقة.