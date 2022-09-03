مصرع وإصابة 7 أطفال جراء انفجار قذيفة غير منفجرة جنوبى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب رئيس شرطة الولاية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت - إن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح بين الـ 7 و14 عامًا. وأشار الطبيب المعالج - الذى طلب عدم الكشف عن هويته - إن ثلاثة أطفال قتلوا على الفور بموقع الانفجار، بينما لقت فتاة مصرعها لاحقًا متأثرة بجراحها فى مستشفى بمدينة "لشكر كاه" عاصمة ولاية هِلمند.

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