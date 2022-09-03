حكومة تايوان: إجلاء 691 شخصا وإلغاء 39 رحلة جوية جراء إعصار هينامنور

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم السبت، أن إعصار هينامنور أدى إلى إلغاء 39 رحلة جوية وأكثر من 100 خدمة عبّارة فى مختلف أنحاء تايوان، بالإضافة إلى إجلاء أكثر من 600 شخص فى المناطق الأكثر تأثرا بالظروف الجوية.





وأشار مركز عمليات الطوارئ فى تايوان -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سى إن إيه" التايوانية - إلى أنه تم إجلاء 691 شخصا فى المناطق الأكثر عرضة للانهيارات الطينية والفيضانات جراء الظروف الجوية المصاحبة لإعصار هينامنور. وحذر المركز المواطنين فى تايوان من الخروج من المنزل والامتناع عن زيارة الشواطئ أو ممارسة الصيد أو رياضة السير أو الجرى خلال الإعصار. ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة المواصلات والإتصالات التايوانية أن الإعصار أدى حتى مساء اليوم السبت إلى إلغاء 39 رحلة جوية، بينها 10 رحلات داخلية و29 رحلة دولية. وأضافت الوزارة أن 12 مسارا لرحلات العبّارات البحرية تأثرت بالظروف الجوية للإعصار، وتم إلغاء 104 رحلة عبّارة أغلبها تربط الأراضى الرئيسية لتايوان بجزر ماتسو وبينغو.

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