المجلس الاستشارى لشرق السودان يقدم رؤيته لإدارة الموانئ بالبلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور أحمد أونور رئيس المجلس الاستشارى لشرق السودان، أن المجلس منوط به تنوير الرأى العام عن أهمية الموانئ للأجيال القادمة فضلا عن كونها مصدر دخل للدولة.

من جانبه، أكد الدكتور أوشيك أبو عائشة أمين عام المجلس، عدم تبعية المجلس لأى جهة قبلية، مشددا على أنه يضم كافة أبناء السودان ويمكنه الاستعانة بكافة الخبرات السودانية.

جدير بالذكر أن المجلس الاستشارى لشرق السودان وهو مجلس من أبناء شرق السودان من الأكاديميين فى مختلف التخصصات وهو مجلس يقدم الاستشارة للحكومات المحلية.