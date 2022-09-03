نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا epedu.gov.iq رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022 في العراق للقبول فى الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022 في العراق في حالة من الترقب والانتظار لطلاب القبول الموازي في جميع أنحاء العراق في هذا التوقيت، لكي يتم التعرف على نتيجة القبول الموازي الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022، وهي النتيجة التي تحدد قبول الطلاب والالتحاق بمختلف الجامعات بجميع الكليات في التخصصات المختلفة بشكل عام، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا التوقيت إلى الإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم طلبات القبول الموازي للطلاب بناء على الحدود الذكية لمختلف الكليات والتي تحددها في كل عام بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط موقع نتائج القبول الموازي في العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط موقع نتائج القبول الموازي 2022 وزارة التربية والتعليم

بالرقم الامتحاني لينك موقع نتيجة القبول الموازي 2022/2023 في العراق وقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن الاستعداد لكي يتم بداية استقبال طلبات التسجيل من جانب الطلاب في مختلف الجامعات، وذلك بناء على الضوابط التي قد حددتها الوزارة للقبول من جانب طلاب الشعب المختلفة الإحيائي والأدبي والهندسي، حظي أكدت أنه يتم العمل على إعلان النتيجة بعدما يتم رصدها بناء على معدلات القبول عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ويتم ذلك مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية .

ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في العراق.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح من خلال الموقع.

إدخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح ثم اختيار أيقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة من خلال الموقع.

الحدود الدنيا للقبول الموازي في العراق 2022

وقد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية الحدود الدينا التي يتم بناء عليها القبول في الجامعات العراقية بمختلف التخصصات بشكل عام، وقد جاءت نسب ومعدلات القبول هذا العام في القبول الموازي على النحو التالي.