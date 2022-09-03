نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك شغال استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022 في العراق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية https://epedu.gov.iq/ الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022 حالة من الترقب والانتظار تجتاح كافة طلاب الصف السادس الإعدادي في مختلف المحافظات العراقية في هذا التوقيت، وذلك بشأن التعرف على نتائج امتحانات الدور الأول الصف السادس الإعدادي في العراق، حيث انتهى طلاب الصف السادس الإعدادي من أداء الامتحانات رسميا بناء على الضوابط التي أشارت إليها وزارة التربية والتعليم العراقية في الموعد المحدد، وقد كشفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم كافة التفاصيل التي تتعلق بموعد إعلان نتيجة امتحانات السادس الإعدادي وكيفية الحصول عليها إلكترونيا، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية استخراج نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022 جميع المحافظات في العراق بالرقم الامتحاني.

نتيجة السادس الإعدادي في العراق 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان يتضمن اقتراب موعد إعلان نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2022، وهي النتائج التي تضمنت نسب نجاح كبيرة جاءت على نحو مرتفع هذا العام بناء على المؤشرات الأولية الخاصة بإعلان النتائج الخاصة بالطلاب، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه قد شهدت الأيام الأخيرة انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الطلاب لجميع المراكز واللجان المختلفة، وقد أكدت أن المرحلة الأخيرة التي تمر بها النتيجة في هذا التوقيت هي مرحلة رصد النتائج والدرجات الخاصة بجميع الطلاب، ومن المقرر أن تعلن رسميا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي 2022

يمكن لجميع الطلاب الحصول إلكترونيا عن نتيجة امتحانات الدور الأول لجميع الطلاب الصف السادس الإعدادي في العراق بمختلف المحافظات، وذلك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.