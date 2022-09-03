نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان الكشف عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني كل المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكشف عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني كل المحافظات يبحث عليها فئة كبيرة من الطلاب بعدما كشفت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية فى بعض من المحافظات العراقية على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

الكشف عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني على عدد كبير من المحافظات العراقية، حيث قد انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على عمليات التصحيح ورصد الدرجات على عدد كبير من المحافظات العراقية من ضمنها محافظة الكرخ الاولى والثانية وكذلك السليمانية واربيل وصلاح الدين وغيرها من المحافظات التي تم الإعلان عن نتائج الطلاب فيها بمجرد إتمام تلك العمليات، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على عمليات إعلان نتائج الطلاب بشكل تدريجي من خلال موقع الوزارة الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل نستعرض نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

نستعرض ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان كيفية الحصول على نتائج أبناء جميع المحافظات العراقية اون لاين وذلك على نحو طريقة جاءت على الشكل التالي:-