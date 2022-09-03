ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1265 قتيلًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - أعلنت السلطات الباكستانية اليوم أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 1265 قتيلًا.

وأفادت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان، أن 57 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم 38 عضوا في إقليم السند الجنوبي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في عموم البلاد إلى 1265 قتيلًا، مبينة أن حصيلة القتلى في إقليم السند بلغت 502 قتيل، منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في منتصف يونيو الماضي.

وأضاف البيان أنه خلال اليوم الأخير لقي 17 شخصًا مصرعه إثر حوادث متعلقة بالفيضانات في إقليم خيبر بختنخوا، مما يرفع إجمالي قتلى الإقليم إلى 285 قتيلًا، كما لقي 257 شخصًا مصرعهم في إقليم بلوشستان، و188 آخرين في إقليم البنجاب منذ بداية الفيضانات.

وبلغت إجمالي الإصابات أكثر من 6 آلاف شخص منذ منتصف يونيو الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات، في حين تضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومترًا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرًا، و949 ألفا و858 مسكنًا في جميع أنحاء باكستان.