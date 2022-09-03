لأول مرة منذ 12 عاما.. سفينة عسكرية تركية ترسو في ميناء حيفا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - رست مدمرة تركية، اليوم السبت، في ميناء حيفا، في إطار مهمة استطلاع ينفذها حلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر الأبيض المتوسط.

ووصلت المدمرة التركية من طراز "F-247"، والتي يطلق عليها "TCG Kemalreis" إلى ميناء حيفا مصحوبة بسفينة صواريخ أمريكية من طراز "DDG-98"، تحمل اسم "USS Forrest Sherman".

والغرض من وصولها هو تدريب لحلف شمال الأطلسي، حيث سترسو السفينة في إطاره بالميناء في زيارة تستغرق عدة أيام، وتتزود بالوقود و"تظهر التواجد" فقط.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوة خاصة تابعة لحلف شمال الأطلسي تضمنت هذا الأسبوع سفينة أمريكية وسفينة تركية راسية في ميناء حيفا".

وأفاد مسؤول عسكري كبير بأن الالتحام هو جزء من تعاون إسرائيل ودعمها لحلف شمال الأطلسي، ولم يتم التخطيط لأي أنشطة بين الجيش الإسرائيلي والسفينة التركية أو طاقمها أو قادتها، بما في ذلك الاستقبالات أو التدريبات أو الاجتماعات.