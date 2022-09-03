عاجل- الشرطة الأمريكية: قائد طائرة يهدد بتحطيمها بمتجر كبير

جدة - نرمين السيد - أكدت الشرطة الأمريكية، أن قائد طائرة صغيرة فوق ولاية الميسيسبى يهدد بتحطيمها بمتجر كبير.



جدة - نرمين السيد - أكدت الشرطة الأمريكية، أن قائد طائرة صغيرة فوق ولاية الميسيسبى يهدد بتحطيمها بمتجر كبير. وذلك بحسب ما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، عن وكالة "أسوشيتد برس"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

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