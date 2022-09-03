نواكشوط تحتضن مؤتمرا دوليا للنفط والغاز 2023

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الطاقة الموريتانية أن ذلك جاء فى ختام المؤتمر الذى نظم فى العاصمة السنغالية داكار، تحت شعار "مستقبل الغاز الطبيعى: تحقيق النمو عبر الاستثمار الاستراتيجى وتطوير السياسات"، بمشاركة وفد موريتانى ترأسه وزير النفط والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح. وأكد الوزير الموريتانى أن الحقل الغازى المشترك بين موريتانيا والسنغال سيبدأ العام المقبل تصدير أولى شحنات الغاز للأسواق الدولية وأن العمل متقدم ووصلت نسبة ثمانين فى المائة. وقال إن بلاده تنتهج استراتيجية للطاقة تهدف إلى ضمان أمن الطاقة، وضمان حصول جميع الموريتانيين على الطاقة العصرية، وخصوصا الكهرباء، بحلول عام 2030 بأسعار مناسبة، وجعل قطاع الطاقة محركا للنمو الاقتصادى للدولة تعتمد على الاستخدام الأمثل لجميع موارد الطاقة فى البلاد، سواءً الأحفورية أو المتجددة، لافتا إلى أن موريتانيا تطمح فى أن تكون قطبا متكاملًا لإنتاج وتصدير الطاقة والمعادن الخضراء.

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