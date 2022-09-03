العالم اليوم - هبوط لطائرة هدد قائدها بإسقاطها في ولاية مسيسبي

انتم الان تتابعون خبر هبوط لطائرة هدد قائدها بإسقاطها في ولاية مسيسبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 07:19 مساءً - ذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن قائد طائرة صغيرة هدد بالسقوط بها عمدا على أحد متاجر سلسلة "وولمارت" في ولاية مسيسبي الأميركية، هبط بها في أحد الحقول.

وكانت الشرطة في مدينة توبيلو بالولاية قد قالت إنها تحدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت المتجر ومحطة وقود.

ونقلت صحيفة "ديلي جورنال" عن مصادر عديدة قولها إن الطائرة هبطت في آشلاند، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة من ولاية مسيسبي، وإن الطيار لا يزال على قيد الحياة.

وأقلعت الطائرة من مطار توبيلو بولاية ميسيسيبي فجر اليوم، وذكرت مصادر أن قائد الطائرة موظف في المطار.