نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان … نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني الكرخ الثانية وكل المحافظات من موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني والتي زاد الى حد كبير التساؤلات حولها وذلك فى جميع المحافظات العراقية، حيث بدأت بالفعل أعمال ظهور تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث بإمكان الان طلاب الصف السادس الابتدائي الكترونية الوصول الى تلك النتائج لذا نحرص من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان على طرح الخطوات الصحيحة التي بامكانكم من خلالها الحصول على تلك النتائج

نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

عمليات البحث قد تزايدت بشكل كبير للغاية وراء الوصول الى نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني، حيث أكدت مجموعة إدارات تعليمية عراقية عديدة على الانتهاء من اعمال التصحيح والكترول والرفع المتعلقة بنتائج الصف السادس الابتدائي فى العراق فى دورتها الثانية، لتبدأ بالفعل نتائج بعض من المحافظات العراقية بالإعلان رسمياً على موقع الوزارة الرسمي، لذا من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقفني نيوز الاخباري الان سنتابع و نستعرض مع حضراتكم اهم الخطوات التي بامكانكم الاعتماد عليها لأجل الحصول على تلك النتائج من المنزل حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج محافظة الكرخ الثانية بعد قليل ستعلن على موقع الوزارة على شكل نستعرضها ونوافيكم بها على نحو خطوات سهلة وبسيطة

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

نتابع الان ونستعرض أمام حضراتكم بالخطوات طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني حيث بعد قليل سيصبح بإمكانكم الحصول على تلك النتائج على مستوى محافظة الكرخ الثانية على نحو التالي:-

في البداية ابدأ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ادخل رمز التحقق

حدد الخدمة التي ترغب بها “خدمة نتائج الطلاب”

ابدء فى البدء فى الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

حدد الدور الثاني في الايقونة المخصصة لها

ادخل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة عرض النتائج

على العلم على ان نتائج جميع المحافظات العراقية ستكون امامكم على النحو السابق لنا ذكره بالاعلى قبل ظهورها داخل المدارس