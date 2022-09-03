نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسهولة تثبيت eFootball PES 2023 بدون روابط تحديثات eFootball V 2.0.0 الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسهولة تثبيت eFootball PES 2023 بدون روابط أو أي إعلانات مع تحديثات إي فوتبول الأخيرة حيث شهدت . لعبة eFootball V 2.0.0 2023 إضافات متعددة علي النسخة الجديدة . كما أن كافة اللاعبين حينما يقومون بتسجيل الدخول علي موقع الشركة سيحصلون علي الهدايا المتنوعة المطروحة من كونامي . تكون بشكل يومي ما بين ربح عملات GP ومبالغ مالية وغيرها من الهدايا . كذلك بجانب أن طريقة تحميل لعبة eFootball PES Mobile ستكون أسرع مما سبق وذلك بعد . أن قدمت الشركة أعتذاراً عن المشاكل التي واجهت عشاق eFootball وأتي ذلك الاعتذار محتواه . بأن كونامي عملت علي إصلاح تلك المشاكل وقدمت الشكر للاعبين . علي أختيارهم اللعب علي نسخة eFootball 23 وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” . سنتعرف علي ما تم علي النسخة الأخيرة من اللعبة الأشهر علي مستوي العالم .

بسهولة تثبيت eFootball PES 2023

الآن أصبح بسهولة تثبيت eFootball PES 2023 بعد أن قامت كونامي بتصليح كافة المشاكل التي ظهرت علي النسخة . من صمنها الأسماء التي كانت لا تظهر بشكل سليم علي الشريط الخاص ببعض فرق eFootball . كما واجهت بعض اللاعبين مشكلة أخري وهي طول فترة تنزيل لعبة eFootball 23 علي الجهاز الخاص بهم . كذلك بجانب أن هناك مشكلة أخري كانت تظهر وهي أنخفاض معدل عرض الإطارات أثناء وقت لعب المباريات . وخاصةً التي كان يتم لعبها في ملعب Gewiss حينما يتم ضبط لعب المباراة في الموسم الصيفي . وضبط وقتها الليلي . كافة تلك المشاكل في طريقة تحميل لعبة eFootball 23 قالت كونامي عنها أنها تعمل علي حلها بالكامل . وتعمل جاهدة علي أن يتم تقديم نسخة إي فوتبول بيس 23 بشكل أروع وأفضل مما سبق . وسترسل 10 الآف عملة لكل لاعب تعويضاً عن ما حدث عبر البريد الإلكتروني الخاص باللاعبين . أما عن ما تم إضافته في اللعبة الجديدة نعرضه بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

بسهولة تثبيت eFootball PES 2023 بمكافآتها

لعبة eFootball V 2.0.0 2023 شملت تحديثات عديدة والتي تحدثت عنها كونامي منذ أواخر أغسطس الماضي . تلك التحديثات التي تمت علي إي فوتبول بيس 23 هي كالآتي :-

في حالة تسجيل الدخول علي موقع الشركة ستكون هناك مكافآت يحصل عليها اللاعب . كما تشمل تحديثات eFootball 23 الحصول علي عملات GP بأعداد محددة من كونامي . يحصل كل لاعب أيضاً علي نقاط eFootball التي يتم استخدامها في العديد من المهام . كذلك بجانب حصول اللاعب علي بطاقات اللاعبين في المباريات المختلفة . مضاف أيضاً علي النسخة الجديدة السماح بعمل صيانة دورية لتحديث الترخيص في فترات محددة . كما في حالة الحصول علي تحميل لعبة eFootball PES Mobile ستجد إمكانية تبديل اللاعبين . الغير متوفرين علي النسخة الجديدة بلاعبين آخرين ذو قيمة أعلي . كافة تلك الإضافات قالت كونامي أنها مؤقتة وسوف يصدر المزيد من تفاصيل أخري في وقت لاحق . أما عن مميزات النسخة الجديدة نتعرف عليها بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

مميزات لعبة eFootball V 2.0.0 2023

داخل eFootball PES 2023 ستجد أن أداء اللاعبين المتميزين أصبح بتصميمات مميزة عن النسخة السابقة . كما التصميمات الفريدة التي تمت علي البطاقات أكثر تنمق كذلك بجانب تصميم اللاعبين . يجعلك تختار فريق أحلامك لفريق أكثر تميزاً وقوة في الأداء من ذي قبل مع مستوي أعلي من الكفاءة في طريقة اللعب . عند النقطة 80 وأسلوب لعب سيكون أفضل بمراحل كما أن لاعبين Epic الثلاثة الذين تم أدراجهم سيظهر معهم . عدد 147 لاعب نشيطين قيمة كل لاعب منهم تخطت ثلاثة نجوم وعندما يتم تنزيل لعبة eFootball 23 علي هاتفك ستجد ضمن تلك اللاعبين . W.SneiJder واللاعب L.Matthaus بجانب D.Bergkamp أما عن كيف يتم بسهولة تثبيت eFootball PES 2023 . نتعرف علي خطواتها في سطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .

طريقة تحميل لعبة eFootball PES Mobile

لكي ما تحصل علي طريقة تحميل لعبة eFootball 23 علي هاتفك يتم اتباع الخطوات التالية :-

أفتح المتجر الخاص بنوع الجوال الخاص بك عبر شبكة WiFi قوية . كما بعد تسجيل الدخول علي متجر جوالك أبحث عن eFootball PES 2023 . كل ما عليك للحصول علي تحديث اللعبة أضغط علي مربع “تحديث” في حالة أن اللعبة علي جوالك . كذلك بجانب أنه في حالة الرغبة في الحصول علي اللعبة لأول مرة قم بالضغط علي تنزيل لعبة eFootball 23 . تلك الخطوات يتم اتباعها علي المتاجر وهي جوجل بلاي أو أبل ستور أو آب جاليري .

خطوات تنزيل لعبة eFootball 23 عبر موقع كونامي

قم بإنشاء حساب خاص بك علي موقع كونامي الرسمي .

كما يتم تسجيل الدخول عبر حسابك المنشأ .

أبحث عن نسخة لعبة eFootball V 2.0.0 2023 .

بعد ذلك قم بتثبيت اللعبة علي الجهاز الخاص بك أياً كان نوعه .

بسهولة تثبيت eFootball PES 2023 بالتحديثات الشاملة التي تقوم بها شركة كونامي في الأوقات التي تحددها . يمكنك الحصول علي أي تحديثات خاصة في لعبة eFootball V 2.0.0 2023 بالخطوات المعروضة بمقال “موقع ثقفني” .